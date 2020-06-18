Рэпер Моргенштерн рассказал о своей проблеме в сексе

У меня еще была такая проблема: когда дело доходило до секса с ней, у меня отказывался вставать. Это все было от этих мыслей, от предательства. Я просто не мог от этого освободится. А потом как-то получилось внезапно. Такой – оп! – и погнал. Сейчас я на импульсах. Никогда не флиртую. Если я захотел какую-то женщину, то я говорю «я тебя хочу». А дальше она сама уже решает.

Алишер Моргенштерн