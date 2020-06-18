Рэпер Моргенштерн рассказал о своей проблеме в сексе

Известный рэпер из Уфы Моргенштерн сделал откровенное признание в рамках документального фильма «Исповедь».

За почти 50 минут фильма кумир молодежи последних лет рассказал о самых больших тайнах своей жизни. Многое из того, что поведал артист, его фанаты действительно никогда не слышали.

В своем монологе Алишер Моргенштерн коснулся также и темы личных отношений.

Моя первая настоящая любовь была в 16 лет. Встретил девочку, была лбовь с первого взгляда. При нашей первой встрече у нее было о******* декольте и просто огромные с*****. Не знаю, возможно именно поэтому я в нее влюбился.

Алишер Моргенштерн

Кумир молодежи вспоминает, что один раз изменил своей первой любви, после чего ему стало противно. Так он понял, что встретил настоящую любовь. Однако его отношение к женщинам вскоре вернулось к нему бумерангом.

Так вышло, что я сломал ногу, месяца на 2 лег в больницу. Вышел и узнал, что она мне изменила и не один раз за это время. А я тогда как терпила е***** простил ее, ну это же любовь. Начали с ней дальше жить-поживать.

Алишер Моргенштерн

Однако чуть позже у артиста начались проблемы с потенцией.

У меня еще была такая проблема: когда дело доходило до секса с ней, у меня отказывался вставать. Это все было от этих мыслей, от предательства. Я просто не мог от этого освободится. А потом как-то получилось внезапно. Такой – оп! – и погнал. Сейчас я на импульсах. Никогда не флиртую. Если я захотел какую-то женщину, то я говорю «я тебя хочу». А дальше она сама уже решает.

Алишер Моргенштерн

Также Моргенштерн вспомнил о своей второй девушке Диляре, с которой он расстался перед переездом в Москву в прошлом году. Он отметил, что с ней они остались в великолепных отношениях. Рэпер признался: он до сих пор искренне любит ее. Кстати, девушка периодически приезжает погостить в его особняк в столице.