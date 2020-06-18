Рэпер Моргенштерн рассказал о своей проблеме в сексе

Известный рэпер из Уфы Моргенштерн сделал откровенное признание в рамках документального фильма «Исповедь».
За почти 50 минут фильма кумир молодежи последних лет рассказал о самых больших тайнах своей жизни. Многое из того, что поведал артист, его фанаты действительно никогда не слышали.
В своем монологе Алишер Моргенштерн коснулся также и темы личных отношений.
Кумир молодежи вспоминает, что один раз изменил своей первой любви, после чего ему стало противно. Так он понял, что встретил настоящую любовь. Однако его отношение к женщинам вскоре вернулось к нему бумерангом.
Однако чуть позже у артиста начались проблемы с потенцией.
Также Моргенштерн вспомнил о своей второй девушке Диляре, с которой он расстался перед переездом в Москву в прошлом году. Он отметил, что с ней они остались в великолепных отношениях. Рэпер признался: он до сих пор искренне любит ее. Кстати, девушка периодически приезжает погостить в его особняк в столице.