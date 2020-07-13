В Башкирии школьника, который выступал с Моргенштерном, затравили в соцсетях

Юный рэпер из Стерлитамака KEML снял небольшое видео, из-за которого на него началась травля.

Молодой артист Камиль из Стерлитамака, который выступает под ником KEML, в шутку снял видео, на котором предлагает спасаться от жары экстравагантным способом, обливаясь газировкой. Короткое забавное видео в социальных сетях не оценили. В комментариях ребенка начали травить.

Мальчик прославился на всю Башкирию в прошлом году, когда снял клип-пародию на любимца публики Моргенштерна. Он с иронией спел про свой живот, от которого теперь "тащится" его подруга. Все закончилось очным знакомством с кумиром молодежи в Уфе. Моргенштерн даже прокатил школьника на своем "Мерседесе" и дал возможность выступить на фестивале "Новая Атланта".

Камиль продолжил снимать ролики. В комментариях к новому видео про обливание газировкой поднялась настоящая волна ненависти со стороны жителей Башкирии.

Я бы со стыда умерла, если бы это был мой сын. Анна К.

Время такое настало, когда обществу стала интересна деградация, уродство в поведении, неполноценности развития и остальное жалкое составляющее для привлечения внимания. А мальчонку исправлять уже поздно, мама, брат и звезда рэпа из Уфы восхищаются его творчеством Алина К.

Есть и те, кто понимает: скорее всего, парень просто веселится на каникулах и пытается таким образом развлечься.