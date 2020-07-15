«Я болен коронавирусом»: рэпер Моргенштерн попал под капельницу

Известный уфимский рэпер Моргенштерн пообщался с журналистами после своего перформанса в центре Москвы.
Журналисты телеканала МУЗ-ТВ взяли интервью у Моргенштерна после акции в поддержку нового клипа «Кадиллак». Напомним, ранее Моргенштерн вместе с Элджеем прокатился в прицепе с джакузи по центру Москвы, после чего устроил вечеринку со слушателями прямо на набережной Москва-сити.
По дороге он был задержан столичными гаишниками и оштрафован. Дело в том, что правила дорожного движения не позволяют рассекать по городу в прицепе с джакузи.
Репортеров телеканала Моргенштерн встретил с капельницей в руке. Он объяснил это просто.
Журналисты предположили, что Моргенштерн лишь неудачно шутит. Судя по всему, капельница артисту понадобилась после бурной вечеринки на набережной, чтобы как можно быстрее прийти в себя.
Кстати, рэпер рассказал, зачем ему вообще нужно было устраивать такую шумиху.
Напоследок Алишер коротко объяснил, почему многие слушатели считают его музыку плохой.