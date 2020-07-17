В Башкирии восемь больниц получили новейшие компьютерные томографы

Новый аппарат установили в инфекционном госпитале для пациентов с коронавирусной инфекцией на базе терапевтического корпуса. На данном аппарате планируется обследование пациентов госпиталя с COVID–19, а также амбулаторных пациентов, в том числе жителей Кумертауского медицинского округа.