В Башкирии восемь больниц получили новейшие компьютерные томографы

Городские и районные больницы получили новейшее оборудование для лечение и диагностики пациентов. Речь идет о компьютерных томографах фирмы «Canon». Стоимость одного такого аппарата оценивается в 50 млн рублей.
Восемь больниц Башкирии получили новейшие компьютерные томографы, которые приобретены за счет средств федерального бюджета для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией. Это способствует реализации национального проекта «Здравоохранение», утверждённого майским указом Владимира Путина.
Новый 80-срезовый компьютерный томограф фирмы «Canon» поступил и в городскую больницу Кумертау.
Новый аппарат установили в инфекционном госпитале для пациентов с коронавирусной инфекцией на базе терапевтического корпуса. На данном аппарате планируется обследование пациентов госпиталя с COVID–19, а также амбулаторных пациентов, в том числе жителей Кумертауского медицинского округа.
Компьютерные томографы также поступили в городские больницы Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, а также районные больницы Бирска, Ишимбая, Баймака, Дюртюлей.