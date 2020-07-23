«Ребята – герои»: итоги финального матча ФК «Уфа» в сезоне РПЛ

Дебют воспитанников клуба и второй матч с одной заменой. Накануне завершился чемпионат Российской премьер-лиги сезона 2019/2020. Футбольный клуб «Уфа» заканчивал турнир домашней встречей против тульского «Арсенала». Команды разошлись миром – 0:0.
Главной интригой матча «Уфа» – «Арсенал» оставался состав башкирского клуба. Череда травм не позволила команде Вадима Евсеева завершить турнир в оптимальном составе. В итоге стартовый протокол удивил: «Уфа» едва ли не впервые в сезоне вышла на поле с двумя центральными защитниками и тремя номинальными нападающими.
Но все же главным сюрпризом стало появление в стартовом составе Никиты Белоусова. 18-летний воспитанник башкирского клуба заменил Даниила Фомина в опорной зоне. За первым матчем полузащитника в РПЛ наблюдал отец, приехавший из Туймазов. Леонид Белоусов когда-то сам выходил на поле в футболке «Уфы». И вот, наконец, дождался дебюта сына.
Никита Белоусов провел качественный матч, как, впрочем, и вся команда. Несмотря на все проблемы во втором тайме, когда сил почти не осталось, «Уфа» стремилась в атаку и создала несколько голевых моментов. Смогла даже забить, но гол Табидзе отменили после проверки ВАР. В концовке игры на поле появился Магомед Рабаданов, который тоже дебютировал в РПЛ. И эта замена стала единственной, как и в игре с «Динамо».
До потенциального лигоевропейского места «Уфе» не хватило лишь 3 очка. Но, несмотря на это, команда Вадима Евсеева выдала один из лучших сезонов в истории. За год коллектив превратился из аутсайдера в настоящую грозу грандов. Сезон окончен. А новый стартует уже через пару недель.