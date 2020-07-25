Рэпер из Уфы, несмотря на пандемию, провел концерт в Сочи

Рэпер из Уфы Моргенштерн провел массовый живой концерт в Сочи, несмотря на пандемию. Видео с концерта уже разлетелось по соцсетям.

Концерт прошел в Сочи. Видео выступления опубликовал и сам музыкант, и его поклонники, пришедшие на концерт. Отметим, что сейчас Сочи, согласно федеральным данным, находится на 3 этапе снятия ограничений, введенных с режимом повышенной готовности. Его, кстати говоря, 16 июля продлили до 3 августа. А в июне сообщалось, что в Краснодарском крае разрешены массовые мероприятия, но с участием не более чем 100 человек.

Тем не менее, концерт прошел от начала и до конца. Судя по видеозаписям, на концерте присутствовало явно больше 100 человек.

Ну а после выступления Моргенштерн прогулялся в трусах до автомобиля.