В ФК «Уфа» подвели итоги сезона

Футбольный клуб «Уфа» завершил сезон на девятом месте. В среду закончился чемпионат России. До последнего тура башкирская команда боролась за выход в еврокубки. В результате до заветного шестого места не хватило всего трех очков. «Уфа» заканчивала турнир домашней встречей против тульского «Арсенала». Команды разошлись миром – 0:0.
Это был очень длинный и сложный сезон. Внутрироссийские футбольные баталии длились больше года. Последние восемь туров были сыграны в рекордно сжатые сроки – всего за месяц. Уфимцы в концовке попали в тяжелую ситуацию. В каждом следующем матче состав приходилось менять кардинально. В клубе объяснили этой небывалой чередой травм и болезней.
До последнего тура «Уфа» претендовала на Лигу Европы. Ключевой стала домашняя игра против «Динамо». Москвичи одержали победу, вырвали шестое место. В минувшем сезоне «Уфа» потрепала записных фаворитов. Побеждала «Зенит», «Спартак» и дважды «Ростов». Не проиграла «Локомотиву» и ЦСКА.
За три тура до завершения чемпионата команду покинул Шамиль Газизов. На протяжении восьми лет он работал в клубе на должности генерального директора. Теперь на аналогичной позиции в «Спартаке». Москвичи обладая несоизмеримо большим бюджетом, лишь в последнем туре обошли «Уфу» на одно очко.
На игроков «Уфы» снова есть спрос на рынке. Другие клубы сейчас заинтересованы в услугах Даниила Фомина, Остона Урунова, Йонуца Неделчару и других. Появляются и новые звездочки. Главным сюрпризом последнего тура стало появление в стартовом составе Никиты Белоусова. Это 18-летний воспитанник башкирского клуба. За первым матчем полузащитника в РПЛ наблюдал отец, приехавший из Туймазов. Леонид Белоусов восемь лет назад сам выходил на поле в футболке «Уфы». И вот, наконец, дождался дебюта сына.
Итоги сезона для «Уфы» более чем положительные. Александр Беленов не просто провел хороший год, он стал лучшим голкипером чемпионата и вошел в клуб имени Льва Яшина. Туда попадают вратари, сыгравшие 100 и более матчей без пропущенных мячей. В новом сезоне «Уфа не только улучшила свою позицию в таблице, но и кардинально поменяла имидж. Новый основным цветом стал фиолетовый. Форма на новый сезон будет представлена 3 августа. Сам чемпионат начнется 8-го числа. Подготовку к нему игроки «Уфы» под руководством Вадима Евсеева начнут уже в понедельник.