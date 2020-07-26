В ФК «Уфа» подвели итоги сезона

Футбольный клуб «Уфа» завершил сезон на девятом месте. В среду закончился чемпионат России. До последнего тура башкирская команда боролась за выход в еврокубки. В результате до заветного шестого места не хватило всего трех очков. «Уфа» заканчивала турнир домашней встречей против тульского «Арсенала». Команды разошлись миром – 0:0.

Это был очень длинный и сложный сезон. Внутрироссийские футбольные баталии длились больше года. Последние восемь туров были сыграны в рекордно сжатые сроки – всего за месяц. Уфимцы в концовке попали в тяжелую ситуацию. В каждом следующем матче состав приходилось менять кардинально. В клубе объяснили этой небывалой чередой травм и болезней.

От чистого сердца и от лица руководства республики поблагодарил ребят и сказал им, что они герои. Мы реально могли попасть в еврокубки. Когда по полсостава вылетало, ребята умирали на поле за клуб, за болельщиков, за республику. Ростислав Мурзагулов, глава попечительского совета ФК «Уфа»

До последнего тура «Уфа» претендовала на Лигу Европы. Ключевой стала домашняя игра против «Динамо». Москвичи одержали победу, вырвали шестое место. В минувшем сезоне «Уфа» потрепала записных фаворитов. Побеждала «Зенит», «Спартак» и дважды «Ростов». Не проиграла «Локомотиву» и ЦСКА.

Ровно год назад кто-то мог бы предположить, что «Уфа» до последнего будет бороться за место в еврокубках? Думаю, никто. Многие нас записали, что эта команда будет бороться за выживание. Вадим Евсеев, главный тренер ФК «Уфа»

За три тура до завершения чемпионата команду покинул Шамиль Газизов. На протяжении восьми лет он работал в клубе на должности генерального директора. Теперь на аналогичной позиции в «Спартаке». Москвичи обладая несоизмеримо большим бюджетом, лишь в последнем туре обошли «Уфу» на одно очко.

«Уфа» для меня очень родное и очень близкое. Это как родной дом. Я в нем вырос, я в нем научился. Все, что я умею, благодаря «Уфе». Но пришло время, когда мне как профессионалу надо сделать определенные шаги. Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа» /2012-2020/

На игроков «Уфы» снова есть спрос на рынке. Другие клубы сейчас заинтересованы в услугах Даниила Фомина, Остона Урунова, Йонуца Неделчару и других. Появляются и новые звездочки. Главным сюрпризом последнего тура стало появление в стартовом составе Никиты Белоусова. Это 18-летний воспитанник башкирского клуба. За первым матчем полузащитника в РПЛ наблюдал отец, приехавший из Туймазов. Леонид Белоусов восемь лет назад сам выходил на поле в футболке «Уфы». И вот, наконец, дождался дебюта сына.

Я вообще удивлен, и когда-то это должно было состояться. Я горжусь своим сыном, хочу, чтобы у него получилось лучше, чем у меня. Он уже доказал, попал в стартовый состав, это войдет в историю туймазинского футбола. Леонид Белоусов, отец Никиты Белоусова