В Башкирии запретили курить вейпы и кальяны в общественных местах

Запрет на использование будет распространяться в парках, скверах и на остановках общественного транспорта, в подземных и наземных пешеходных переходах, зонах отдыха, туризма, на участках для занятия физической культурой и спортом, а также в местах проведения публичных мероприятий на открытом воздухе.