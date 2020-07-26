В Башкирии запретили курить вейпы и кальяны в общественных местах

Отныне покурить в общественных местах больше не удастся. Закон на неделе приняла Госдума. В Башкортостане же свои дополнительные ограничения. К табачным изделиям приравняли электронные сигареты, кальяны, вейпы и системы нагревания табака.

Запрет на использование будет распространяться в парках, скверах и на остановках общественного транспорта, в подземных и наземных пешеходных переходах, зонах отдыха, туризма, на участках для занятия физической культурой и спортом, а также в местах проведения публичных мероприятий на открытом воздухе.

В адрес наших депутатов Государственного собрания поступало много обращений граждан с жалобами на случаи курения в общественных местах. Особенно много жалоб было на курение кальяна. Сумма штрафа на нарушение данных ограничений составит 500 рублей, за повторное нарушение – 1000.

Салават Харасов, председатель комитета Госсобрания Республики Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов