В Уфе стройки проверили на соблюдение санитарных норм

Уфимские стройки проверили на соблюдение санитарных норм. Комитет по жилищному и строительному надзору выехал в рейд. На объектах проверяли наличие дезинфицирующих средств, наличие масок у сотрудников, а также есть ли посты для измерения температуры у сотрудников.

На стройке должны строго соблюдать меры по нераспространению COVID-19. На входе санитайзер, разметка социальной дистанции, а также помещение, в котором перед началом работы сотрудникам измеряют температуру тела. Во время утреннего рейда на первом объекте температурный журнал был не заполнен. Ведь мы приехали в восемь, а рабочий день начинается с девяти. Несколько строителей пришли раньше положенного, их температуру замерили, но вот в журнал данные не внесли, объясняя это тем, что утром пост был закрыт.

У нас рабочий день, во-первых, начинается с 9:00. Те, кто сегодня пришли пораньше, все равно температуру измерили, но не успели занести в журнал. Так ежедневно получается каждому работнику мы мерим температуру и записываем в журнал. Если температура 37, то до работы мы его не допускаем. Евгений Бекешкин, юрист генподрядчика

Во время рейда проверяли и наличие масок у рабочих. К примеру, если укладчик кирпича работает один, то он может снять маску, а вот при скоплении людей в одном месте без нее работать запрещено. Также инспекторы проверили график уборки и дезинфекции помещений. В соответствии с Указом Главы республики, госкомитет проводит рейды по объектам капитального строительства, чтобы проверить, соблюдаются ли требования по нераспространению коронавирусной инфекции.

Это уже не первая проверка. В основном на объектах соблюдаются требования, но до сих пор выявляются мелкие нарушения, например, не всегда записывается фамилия работников, не всегда вносится в журнал температура входящих на стройку сотрудников подрядной организации. При выявлении нарушений нами в обязательном порядке составляется административный протокол или в отношении должностных лиц, или в отношении юридических лиц. Иван Белоусов, начальник отдела Госкомитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору