В Уфе стройки проверили на соблюдение санитарных норм

Уфимские стройки проверили на соблюдение санитарных норм. Комитет по жилищному и строительному надзору выехал в рейд. На объектах проверяли наличие дезинфицирующих средств, наличие масок у сотрудников, а также есть ли посты для измерения температуры у сотрудников.
На стройке должны строго соблюдать меры по нераспространению COVID-19. На входе санитайзер, разметка социальной дистанции, а также помещение, в котором перед началом работы сотрудникам измеряют температуру тела. Во время утреннего рейда на первом объекте температурный журнал был не заполнен. Ведь мы приехали в восемь, а рабочий день начинается с девяти. Несколько строителей пришли раньше положенного, их температуру замерили, но вот в журнал данные не внесли, объясняя это тем, что утром пост был закрыт.
Во время рейда проверяли и наличие масок у рабочих. К примеру, если укладчик кирпича работает один, то он может снять маску, а вот при скоплении людей в одном месте без нее работать запрещено. Также инспекторы проверили график уборки и дезинфекции помещений. В соответствии с Указом Главы республики, госкомитет проводит рейды по объектам капитального строительства, чтобы проверить, соблюдаются ли требования по нераспространению коронавирусной инфекции.
Во время рейда грубые нарушения на объектах не выявили. Несмотря на это, расслабляться строителям не стоит, так как подобные рейды продолжатся до тех пор, пока вирус не отступит.