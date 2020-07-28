«Здесь помойка»: в Уфе огороды затопило сточными водами

Проливные дожди прошли, а последствия от них остались. В Уфе огород жителей частного сектора по улице Новокустарной затопило сточными водами. Ливневый колодец забился мусором, и теперь на участке образовалось озеро. Огурцы и помидоры уже не собрать. Туалет и баня полностью под водой. Теперь пенсионеры переживают за свое жилье, ведь вода заходит и в подвалы.
«Дом у озера у нас». От безысходности пенсионеры шутят. После проливных дождей огород пенсионерки Гузалии Ляшковой в буквальном смысле превратился в озеро. Несмотря на такие суровые условия, уфимка в шинах выращивает помидоры, лук и цветы. Если с тем, что прежнего огорода здесь уже не будет, женщина смирилась, то насчёт электропроводки Гузалии пришлось понервничать. Шутка ли – вода уже заливает подвал.
От построек на участке Бородиных остались только бревна. Раньше здесь был цветущий сад, вспоминает Людмила. Сейчас плоды дают только яблони, да и то деревья стоят в воде. Вместе с уфимкой по адресу Новокустарная, 1В, проживает 71-летняя сестра. Женщина переживает, что дом из-за воды может сойти с фундамента в любой момент.
В зоне затопления находятся 4 дома по улице Новокустарной. Вода прибывает после проливных дождей. Как оказалось, проблема не нова. В 2019 после первого засора строительная компания на ливневый колодец установила клетку из арматуры.
Кажется, лед в этой истории тронулся. Завтра в 16:00 в администрации Кировского района запланировано совещание. За круглым столом соберутся все службы, которые будут решать этот вопрос. Как ликвидируют несанкционированное озеро во дворах жителей Новокустарной, пока неизвестно.