«Здесь помойка»: в Уфе огороды затопило сточными водами

Проливные дожди прошли, а последствия от них остались. В Уфе огород жителей частного сектора по улице Новокустарной затопило сточными водами. Ливневый колодец забился мусором, и теперь на участке образовалось озеро. Огурцы и помидоры уже не собрать. Туалет и баня полностью под водой. Теперь пенсионеры переживают за свое жилье, ведь вода заходит и в подвалы.

«Дом у озера у нас». От безысходности пенсионеры шутят. После проливных дождей огород пенсионерки Гузалии Ляшковой в буквальном смысле превратился в озеро. Несмотря на такие суровые условия, уфимка в шинах выращивает помидоры, лук и цветы. Если с тем, что прежнего огорода здесь уже не будет, женщина смирилась, то насчёт электропроводки Гузалии пришлось понервничать. Шутка ли – вода уже заливает подвал.

Вот здесь у нас был сад, была баня, был туалет, а сейчас здесь помойка. Все затопило водой, все смыло, унесло. Людмила Бородина, жительница по адресу Новокустарная, 1В

От построек на участке Бородиных остались только бревна. Раньше здесь был цветущий сад, вспоминает Людмила. Сейчас плоды дают только яблони, да и то деревья стоят в воде. Вместе с уфимкой по адресу Новокустарная, 1В, проживает 71-летняя сестра. Женщина переживает, что дом из-за воды может сойти с фундамента в любой момент.

В подполе уже подступила вода, вот вы видите, что она на полметра от фундамента. В подполе вода, а там лежит парализованный человек, которого может вместе с кроватью и домом туда унести. Что делать, не знаю. Когда началось строительство, пришел «Первый трест», они проложили трубу, и вся вода со всей верхней улицы стекает вот сюда. Людмила Бородина, жительница по адресу Новокустарная, 1В

В зоне затопления находятся 4 дома по улице Новокустарной. Вода прибывает после проливных дождей. Как оказалось, проблема не нова. В 2019 после первого засора строительная компания на ливневый колодец установила клетку из арматуры.

Дело в чем там обстоит у нас: есть ливневый колодец, откуда все воды с улицы Пархоменко, Волочаевской спускаются и впадают в единый коллектор, который забивается мусором, который с ливневыми водами идет сверху. Салават Муртазин, начальник Управления гражданской защиты г. Уфы по Кировскому району