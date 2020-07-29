«Мы две недели в этом состоянии»: рэпер Моргенштерн рассказал о своей беде

Известный уфимский рэпер Моргенштерн оказался в непростой ситуации. 

Артист вышел в прямой эфир, чтобы рассказать о непростой ситуации, которая сложилась вокруг нового трека ICE. Ранее музыкант выпустил отрывок песни, которая мгновенно стала хитом всех соцсетей еще до официального релиза. 

Но, похоже, новоявленного миллионера попросту “кинули”. Новый трек должен был стать совместным релизом с известным артистом, имя которого Алишер отказывается называть. Он уже написал свой куплет, который очень понравился Моргенштерну, как вдруг пропал. На звонки не отвечает никто, вплоть до менеджеров. 

Чувак, что за цирк? Выходи нормально на связь, давай все обсудим. Я не знаю, что тебя не устраивает, просто выходи на связь. Может быть процент, который мы с тобой изначально обговорили? Может быть, ты не хочешь выпускать трек по каким-то там своим серьезным причинам? В любом случае, можно же просто поговорить, а не морозиться две недели, правильно? Может, ты заторчал? Я надеюсь на твою адекватность. Давай просто выходим на коннект, все решаем, все, что тебя не устраивает. Не нравится процент? Все можно решить. Если передумал, тоже скажи. Мы две недели находимся в этом состоянии, когда не понимаем: выйдет трек или не выйдет. 

Алишер Моргенштерн

Поклонники артиста в прямом эфире предположили, что вся история с пропавшим артистом - не более, чем очередной рекламный трюк. А тем самым приглашенным звездным гостем вполне может оказаться сам Моргенштерн.

Поклонники рэпера знают, что ему свойственно развивать свое творчество через громкие пиар-акции. Так, например, трек “Кадиллак” слушатели впервые услышали в посте артиста в Instagram, в котором он пытался улизнуть от московских гаишников на новом автомобиле. 