«Мы две недели в этом состоянии»: рэпер Моргенштерн рассказал о своей беде

Чувак, что за цирк? Выходи нормально на связь, давай все обсудим. Я не знаю, что тебя не устраивает, просто выходи на связь. Может быть процент, который мы с тобой изначально обговорили? Может быть, ты не хочешь выпускать трек по каким-то там своим серьезным причинам? В любом случае, можно же просто поговорить, а не морозиться две недели, правильно? Может, ты заторчал? Я надеюсь на твою адекватность. Давай просто выходим на коннект, все решаем, все, что тебя не устраивает. Не нравится процент? Все можно решить. Если передумал, тоже скажи. Мы две недели находимся в этом состоянии, когда не понимаем: выйдет трек или не выйдет.

Алишер Моргенштерн