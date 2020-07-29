В Уфе оштрафовали руководство УМПО за вспышку коронавируса на предприятии

Руководство УМПО оштрафовано за появление очага коронавируса на предприятии. Напомним, в трёх корпусах завода произошла вспышка вируса. За всё время зарегистрировано 195 случаев заражения COVID-19.

Оказалось, на предприятии не проводилась дезинфекция мест общего пользования, оборудования, комнат отдыха, столовых. Также не было изоляции для работников, которые контактировали с зараженными коронавирусом. Помимо случаев заболевания COVID-19, на предприятии выявлено 242 случая внебольничной пневмонии.

За нарушение санитарного законодательства руководство было оштрафовано. Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей. Также составлен протокол об административном нарушении в отношении заведующей терапевтического отделения ГКБ №13. Известно, что в медучреждении несвоевременно сообщали о положительных результатах, что привело к распространению вируса среди работников УМПО.