Ночной клуб в Сочи могут закрыть из-за Моргенштерна

Один из ночных клубов Адлера попал в серьёзный скандал. На прошлой неделе в увеселительном заведении с концертом выступил скандальный рэпер Моргенштерн. Теперь по факту вечеринки проводится полицейская проверка.

В Краснодарском крае действуют серьезный санитарные меры из-за угрозы распространения коронавируса. Проводить массовые мероприятия в регионе запрещено. Однако, уфимский рэпер выступил в клубе для достаточно большого количества гостей. Посетители заведения к тому же совсем не соблюдали социальную дистанцию, у многих не было защитных масок.

Полиция города уже составила два административных протокола. Клубу грозит серьёзный штраф. Но что ещё страшнее для владельцев заведения, клуб могут совсем закрыть. Решение будет принимать суд в ближайшее время.