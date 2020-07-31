Моргенштерн выпустил трек ICE и разочаровал своих фанатов

Фанаты уфимского рэпера Моргенштерна уличили его в очередном обмане.

В полночь по московскому времени Моргенштерн выложил трек ICE. Вокруг песни накануне развился большой скандал. Музыкант записал два обращения к некому известному артисту, который, как уверял Алишер, "кинул" его на стадии совместной работы над песней.

В конце концов Моргенштерн дал своему коллеге по сцене сутки, чтобы выйти с ним на связь. В противном случае артист пообещал предать его имя позорной огласке. Сегодня же рэпер выпустил трек по сути... с самим собой. Как оказалось, никакой звезды не было.

Фанаты исполнителя ждали в партнерах Алишера человека уровня Тимати, однако получили очередной хитрый пиар-ход. С помощью вымышленного героя вокруг трека был создан огромный ажиотаж. В одной только сети ВКонтакте за полчаса с момента выхода трека его уже послушали более 200 тысяч раз.

В комментариях поклонники ругают своего кумира за очередной обман. Мнения разделились: кто-то говорит, что больше не будет слушать Моргенштерна после этого, а кто-то считает такой пиар лучшим для продвижения новой песни.

Сам Алишер достаточно просто объяснил очередной обман фанатов в прямом эфире в Instagram.