Новый трек Моргенштерна «ICE» за сутки побил рекорды по прослушиваниям

Известный уфимский рэпер вновь занял все возможные первые места в российских чартах.
Российский исполнитель родом из Уфы вновь бьет рекорды. Его новый трек, который по смыслу ничем не отличается от предыдущих, занял первые места в чартах VK и Apple Music.
Статистика прослушиваний за сутки перевалила отметку в 6 миллионов. На Youtube на данный момент трек послушали 4,8 млн раз, а в VK - почти 1,5 млн .
Напомним, выход нового трека сопровождался сомнительной пиар-акцией, которая крайне не понравилась фанатам артиста. После этого большое число поклонников разочаровалось в рэпере, однако в целом, судя по цифрам, это не помешало треку "зайти" слушателям.
Вчера музыкант вновь записал целую серию матерных сторис в Instagram, в которых полил грязью тех, кто его ненавидит, при этом поблагодарив остальных за поддержку. А с теми, кто не понимает его музыку, он пообещал заняться оральным сексом.