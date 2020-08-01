Новый трек Моргенштерна «ICE» за сутки побил рекорды по прослушиваниям

Известный уфимский рэпер вновь занял все возможные первые места в российских чартах.

Российский исполнитель родом из Уфы вновь бьет рекорды. Его новый трек, который по смыслу ничем не отличается от предыдущих, занял первые места в чартах VK и Apple Music.

Статистика прослушиваний за сутки перевалила отметку в 6 миллионов. На Youtube на данный момент трек послушали 4,8 млн раз, а в VK - почти 1,5 млн .

Напомним, выход нового трека сопровождался сомнительной пиар-акцией, которая крайне не понравилась фанатам артиста. После этого большое число поклонников разочаровалось в рэпере, однако в целом, судя по цифрам, это не помешало треку "зайти" слушателям.