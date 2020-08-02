Вакцина от пневмонии и новые запреты: как Башкирия борется с коронавирусом

В Башкирии у 35 человек за последние сутки был выявлен коронавирус. Всего с начала пандемии в Башкортостане диагноз Covid-19 подтвердился у 6815 человек. Из них выздоровело 5200 пациентов.

Диабет и еще ряд сопутствующих заболеваний. Инвалид третьей группы Сазида Нафикова уже долгое время не выходит из дома. Но добровольную самоизоляцию на этой неделе пришлось прервать. Пенсионерку пригласили на плановую вакцинацию от пневмококка.

Ну сказали, сможете прийти, я и пришла. Возраст такой, кто не боится, я уже в возрасте, немолодая. Сазида Нафикова

Пневмококк является одним из основных возбудителей менингита, синусита и внебольничной пневмонии, всплеск которой фиксируют врачи. В этом году закупку вакцин от этой инфекции увеличили в пять раз. Прежде прививки делали в основном детям, теперь в плановом порядке процедуру проводят людям старше 60, у которых есть хронические заболевания.

Пневмония бывает вирусной и бактериальной этиологии. Данная вакцина не дает гарантии, что вы не заболеете коронавирусом, но снижает риск развития именно осложнений пневмококковой пневмонии. Алсу Хизяпова, врач-инфекционист

То есть если у человека и разовьется пневмония на фоне коронавируса, то, по крайней мере, к ней не присоединится еще и бактериальная пневмококковая. Что касается вакцины от Covid-19, она должна пройти госрегистрацию в августе, и уже в сентябре планируется запустить её в производство.

А пока людям остается быть бдительными и соблюдать все меры безопасности. Так, на этой неделе «Башавтотранс» перестал обслуживать пассажиров без средств индивидуальной защиты. На предприятии отметили, что кондуктор обилетит пассажира только после того, как удостоверится, что у него есть маска. В противном случае человека попросят покинуть салон. Если он откажется, то автобус не тронется. Понравилось новшество не всем.

Изначально такие ситуации были конфликтные, мы сталкивались с этим. Я понимаю, что это кондуктор, женщина, у нас и на плечи кондуктора ложатся такие конфликтные ситуации, ну опять же, люди с пониманием: кто-то выходил, кто-то уже через несколько уговоров или еще как-то. Вы знаете, сами пассажиры уже просят данного пассажира покинуть салон. Сергей Паскин, заместитель генерального директора ГУП «Башавтотранс»

А вот кинотеатры в Башкортостане при благоприятной эпидемиологической обстановке могут открыться 15 августа. Об этом сообщила на брифинге первый заместитель министра культуры республики. Сейчас в республике ждут открытия 47 кинотеатров и кинокомплексов со 133 залами. Посмотреть фильмы можно будет только при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Также осенью в республиканском Минкультуры надеются открыть концертные залы. Речь идет о театрах и филармониях.

Хочу сказать, что мы готовы. Как только будет открыт сезон, как только к этому созреют все необходимые условия и позволит ситуация, мы откроем и остальные учреждения культуры. Наталья Лапшина, заместитель министра культуры Республики Башкортостан

Жители республики, прилетевшие с курортов, в обязательном порядке будут сдавать тест на ковид. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Башкортостане. Связанно это с тем, что в ряде городов и районов юга России остаются очаги инфекции.

По данным Роспотребнадзора, есть прибывающие из курортных городов, прибывающие в республику и самостоятельно сдающие анализы, в результате которых была обнаружена коронавирусная инфекция. Некоторые из них были госпитализированы. Ринат Баширов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан