Моргенштерн показал, сколько зарабатывает за одно выступление «под фанеру»

Известный рэпер Моргеншерн обнажил несколько пачек оранжевых купюр.

В своем Instagram известный исполнитель в очередной раз похвастался своими заработками. Наравне с дорогими часами и цепями он высыпал на стол из пакета гору денег.

В кадре отчетливо видно 5 пачек купюр по 5000 рублей. Если взять за основу, что в одной пачке, как правило, 100 купюр, то выходит, что стоимость одной такой пачки равняется 500 тысячам рублей.

Три пачки в кадре стянули специальными бумажными держателями из банка, а значит это уже точно 1,5 миллиона рублей. Предположим, что в остальных пачках не ровно 100 купюр. В любом случае, сумма огромная – в пределах 2 миллионов рублей. Наши подсчеты, разумеется, приблизительные.