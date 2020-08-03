Моргенштерн показал, сколько зарабатывает за одно выступление «под фанеру»

Известный рэпер Моргеншерн обнажил несколько пачек оранжевых купюр.
В своем Instagram известный исполнитель в очередной раз похвастался своими заработками. Наравне с дорогими часами и цепями он высыпал на стол из пакета гору денег.
В кадре отчетливо видно 5 пачек купюр по 5000 рублей. Если взять за основу, что в одной пачке, как правило, 100 купюр, то выходит, что стоимость одной такой пачки равняется 500 тысячам рублей.
Три пачки в кадре стянули специальными бумажными держателями из банка, а значит это уже точно 1,5 миллиона рублей. Предположим, что в остальных пачках не ровно 100 купюр. В любом случае, сумма огромная – в пределах 2 миллионов рублей. Наши подсчеты, разумеется, приблизительные.
Артист отметил, что именно столько он получил за всего полчаса на сцене «под фанеру» совсем недавно. Напомним, что накануне артист выступал в Сочи. После этого у клуба появились проблемы: в регионе действуют ограничения, которые не позволяют проводить массовые мероприятия.