Ростислав Мурзагулов: «Уфа» никогда не дарила очков»
Накануне уволенный из ФК «Химки» главный тренер Сергей Юран рассказал о том, что его бывший клуб и ФК «Уфа» собираются в будущем сезоне «слить» по 6 очков московскому «Спартаку». На все это наложилась история о том, как «Спартак» помог решить финансовые проблемы «Химкам».
В башкирском футбольном клубе эту информацию опровергли. Председатель попечительского совета «горожан» отметил, что все договоренности проводятся в рамках законодательства.
«Уфа» никогда в жизни очков не дарила и не планирует никогда этим заниматься. Мы рады за карьерный рост наших сотрудников, но любые договоренности возможны только в рамках законодательства и в рамках фэйр-плей.
Ростислав Мурзагулов
Также он отметил, что причина всего конфликта, вероятно, кроется в сложных отношениях вокруг команды.
Мы с Сергеем Юраном друзья, поэтому никуда на него подавать не буду. Желаю ему удачи и понимаю его разочарование. Я так думаю, что причина увольнения там не в «Спартаке» и не в чем-то таком. Просто у Сергея были там сложные отношения со многими вокруг команды. «Уфа» не имеет к этому никакого отношения. Сергей — очень резкий человек, мы с ним работали, но в эту ситуацию влезать не будем. Сама фактура того, что он говорит… Таблица все покажет.