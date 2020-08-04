Ростислав Мурзагулов: «Уфа» никогда не дарила очков»

Мы с Сергеем Юраном друзья, поэтому никуда на него подавать не буду. Желаю ему удачи и понимаю его разочарование. Я так думаю, что причина увольнения там не в «Спартаке» и не в чем-то таком. Просто у Сергея были там сложные отношения со многими вокруг команды. «Уфа» не имеет к этому никакого отношения. Сергей — очень резкий человек, мы с ним работали, но в эту ситуацию влезать не будем. Сама фактура того, что он говорит… Таблица все покажет.

Ростислав Мурзагулов