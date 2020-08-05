Ростислав Мурзагулов: «Если закроется БСК — люди остаются без работы»
Председатель совета директоров АО "Башинформ" Ростислав Мурзагулов в эфире "Эхо Москвы" высказал свою точку зрения о ситуации вокруг разработки Башкирской содовой компанией горы Куштау, которую ранее обозначил Глава Башкирии Радий Хабиров. Против разработки Шихана выступают многие общественники.
Ростислав Мурзагулов напомнил позицию властей. Он подчеркнул, что решение о разработке Куштау уже принято, БСК закрываться не будет.
Что случится со Стерлитамаком, если закроется БСК — люди остаются без работы. Этот огромный завод — ключевой, градообразующий для города, для бюджета. Альтернативные варианты разработки, которые предлагаются, не работают. Если пойти по одному из них, на несколько лет мы Стерлитамак засунем в черную дыру. И этого никто не даст сделать — ни Хабиров, ни вся думающая республика. Никто не даст городу просесть.
Ростислав Мурзагулов, председатель Совета директоров АО «Башинформ»
Отметим, вокруг Шихан создается геопарк ЮНЕСКО, в том числе на деньги БСК.
Есть работающее производство, платятся налоги, поверх них ежегодно выделяется 700 млн рублей на развитие республики. Плюс есть договоренность о строительстве здесь новой горнолыжки. Вся наша планета Земля — уникальна. И надо понимать, как разумно тратить ее ресурсы. Предприятие готово отдавать 700 млн в год на восстановление — это даже больше потребления. На эти средства мы там построим шикарный геоперк, которого нет нигде в мире, туда будут приезжать люди отдыхать и удовольствие получать от природы.
Ростислав Мурзагулов, председатель Совета директоров АО «Башинформ»
Также Ростислав Мурзагулов подчеркнул, что заводы и жизнедеятельность людей загаживает природу.
Если так рассуждать, давайте все производства закроем, все металлургические комбинаты, так сделаем и будем сидеть на красивой территории и сосать лапу.
Ростислав Мурзагулов, председатель Совета директоров АО «Башинформ»
Мурзагулов объяснил, что противостояние общественников может дойти до нарушения закона, а протестующие пойдут под суд.
Те, кто пытаются спекулировать на этом и изображать народный бунт, они свое получат — допрыгаются.
Ростислав Мурзагулов, председатель Совета директоров АО «Башинформ»