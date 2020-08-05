Ростислав Мурзагулов: «Если закроется БСК — люди остаются без работы»

﻿Есть работающее производство, платятся налоги, поверх них ежегодно выделяется 700 млн рублей на развитие республики. Плюс есть договоренность о строительстве здесь новой горнолыжки. Вся наша планета Земля — уникальна. И надо понимать, как разумно тратить ее ресурсы. Предприятие готово отдавать 700 млн в год на восстановление — это даже больше потребления. На эти средства мы там построим шикарный геоперк, которого нет нигде в мире, туда будут приезжать люди отдыхать и удовольствие получать от природы.

Ростислав Мурзагулов, председатель Совета директоров АО «Башинформ»