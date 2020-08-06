«Мы живем вместе»: друг Моргенштерна рассказал об отношениях с рэпером

Мама у меня психолог, психотерапевт, музыкант. Много, чем занимается. Она большой молодец. Она переживает за меня: Алишер ужасный дядька, с татуировками, который материться. Я попросил их встретиться. Она начала переживать, что отпускает меня в Москву с незнакомым человеком. А Алишер берет обязанность некоторую на себя, что со мной все хорошо будет здесь. Знакомство прошло напряженно, они пили чай. Просто у них разные взгляды на жизнь.

Слава Мэрлоу, битмейкер Моргенштерна