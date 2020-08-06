«Мы живем вместе»: друг Моргенштерна рассказал об отношениях с рэпером

Битмейкер Моргенштерна Слава Мэрлоу дал первое откровенное интервью журналу Forbes.
Чуть меньше года рэпер Моргенштерн работает в тандеме со Славой Мэрлоу. Именно этот молодой человек стал автором битов всех последних треков артиста, которые бьют рекорды по прослушиваниям.
Накануне Слава дал интервью журналу Forbes, рассказав об особенностях жизни с Моргенштерном. Молодые люди живут вместе в одном доме, который называют "трэп-хаус".
Мне отлично с ним работается. Это единственный артист, который сможет раскрыть потенциал трека. Мы живем все вместе. Просто классно, когда есть свои ребята, с которыми комфортно проводить время, писать музыку, играть в приставку. Это такая американская модель, когда просто чуваки вместе зависают. За аренду дома платим пополам с Алишером. По-моему, 250 тысяч. Слава Мэрлоу, битмейкер Моргенштерна
Молодой человек родом из Новосибирска. Именно оттуда он переехал в Санкт-Петербург, где его и нашел популярный российский рэпер. Перед тем, как съехаться вместе в одном доме в Москве, Алишеру пришлось знакомиться с мамой Славы.
Мама у меня психолог, психотерапевт, музыкант. Много, чем занимается. Она большой молодец. Она переживает за меня: Алишер ужасный дядька, с татуировками, который материться. Я попросил их встретиться. Она начала переживать, что отпускает меня в Москву с незнакомым человеком. А Алишер берет обязанность некоторую на себя, что со мной все хорошо будет здесь. Знакомство прошло напряженно, они пили чай. Просто у них разные взгляды на жизнь. Слава Мэрлоу, битмейкер Моргенштерна