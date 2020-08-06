В Башкирии рассказали, как будет работать мобильный мусоросортировочный комплекс

Переработчики всегда с удовольствием используют вторичное сырье. Как в изготовлении изделий целиком, так и в добавлении в первичное сырье

Владислав Залилов, начальник отдела по сбору и сбыту вторичного сырья МУП «Спецавтохозяйство по уборке г. Уфы»