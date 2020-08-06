В Башкирии рассказали, как будет работать мобильный мусоросортировочный комплекс

Первый в Башкортостане мобильный мусоросортировочный комплекс прошел испытание. Осуществлен экспериментальный запуск приобретенного в Екатеринбурге оборудования. Муниципальному унитарному предприятию «Спецавтохозяйство» установка обошлась по лизингу в 12 миллионов рублей.
Пока мобильный комплекс расположился на территории полигона твердых коммунальных отходов вблизи поселка Черкассы. Его внедрение должно добавить оперативности при сортировке всего поступающего мусора на местах, обеспечит маневренность и максимальный охват территории, в том числе удаленных и труднодоступных участков. Установка транспортируется с помощью тягача и еврофуры.
Производительность мобильной сортировочной линии – 50 тысяч тонн мусора в год. Принцип работы следующий: отходы подаются на конвейерную ленту, грохот в форме барабана отсеивает мелкодисперсные фракции. Крупная же масса подается на сортировочную линию, где механическим способом идет разделение мусора на пластик, бумагу и стекло. Вторсырье, говорят представители регионального оператора, всегда пользуются хорошим спросом.