В Башкирии появится 10 новых вертолётных площадок

Как поясняет пресс-служба Минздрава РБ, количество вылетов санавиации к 2024 году должно увеличиться до 111. С 2013 года объемы оказания услуг санавиации в Башкортостане снижались: с 63 вылетов в 2010 году - до пяти в 2017-м, в 2016 году — шесть вылетов. Объем финансирования этих услуг из бюджета республики в 2019 году составил 13,5 млн рублей – 29 вылетов самолетом и 23 вертолетом.