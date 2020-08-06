В Башкирии появится 10 новых вертолётных площадок

За четыре года в Башкирии должны появиться 10 новых вертолетных площадок для санавциации. Информация об этом была размещена на портале правовой информации республики. Уточняется, что создание площадок для медицинских вертолетов предполагается реализацией нацпроекта «Здравоохранение».
Из документа следует, что три площадки расположатся в Уфе, а остальные семь - в Баймаке, Белорецке, Нефтекамске, Октябрьском, Стерлитамаке, Аскино и Месягутово. В Уфе вертолетные площадки будут принимать санавиацию возле ГКБ №18 – это ожоговый центр, клиники БГМУ Минздрава РФ и Республиканского клинического перинатального центра. Обслуживание одной площадки будет обходиться в сумму около 960 тысяч рублей в год.
Как поясняет пресс-служба Минздрава РБ, количество вылетов санавиации к 2024 году должно увеличиться до 111. С 2013 года объемы оказания услуг санавиации в Башкортостане снижались: с 63 вылетов в 2010 году - до пяти в 2017-м, в 2016 году — шесть вылетов. Объем финансирования этих услуг из бюджета республики в 2019 году составил 13,5 млн рублей – 29 вылетов самолетом и 23 вертолетом.
В идеале, по оценке разработчиков программы, в регионе требуется экстренное перемещение с помощью санавиации около 288 пациентов в год.
В программе предусмотрено реформирование службы скорой медицинской помощи – это формирование единого центра скорой медицинской помощи, а также создание девяти межмуниципальных отделений и станций скорой помощи на базе больниц в Месягутово, Сибае, Бирске, Кумертау, Белорецке, Нефтекамске, Октябрьском, станций скорой помощи в Уфе и Стерлитамаке. Объединение должно завершиться к началу 2024 года.