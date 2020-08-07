Алкогольную продукцию Башкирии прорекламируют в музыкальном клипе

Продукцию акционерного общества «Башспирт» могут прорекламировать в музыкальном клипе. Соответствующая информация была размещена на портале госзакупок. Трансляция видеоклипа планируется на сервисе YouTube.
Музыкальный клип должен быть размещён уже в октябре текущего года. Исполнитель должен быть уже популярный, ведь клип должны посмотреть не менее 10 миллионов раз. Также в записи должны участвовать один или несколько рэп-исполнителей «федерального значения», то есть тех, кто известен по всей России.
Некоторые СМИ предполагают, что исполнитель уже выбран. Под описание хорошо подходит скандальный рэпер, уроженец Уфы – Моргенштерн. Напомним, последнюю песню артиста «ICE» за сутки прослушали более 6 миллионов раз.