Алкогольную продукцию Башкирии прорекламируют в музыкальном клипе

Музыкальный клип должен быть размещён уже в октябре текущего года. Исполнитель должен быть уже популярный, ведь клип должны посмотреть не менее 10 миллионов раз. Также в записи должны участвовать один или несколько рэп-исполнителей «федерального значения», то есть тех, кто известен по всей России.