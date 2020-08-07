Моргенштерн прорекламирует башкирскую водку - источник

Продукция республиканской компании может появиться в клипе известного рэпера.

Сегодня стало известно, что производитель крепкого алкоголя из Башкирии ищет музыкального исполнителя для рекламы своего продукта. Сумма контракта колоссальная - порядка 8 миллионов рублей.

Для претендента есть условия: клип должен быть выложен в YouTube, необходимый минимум просмотров - 10 миллионов. Работа должна быть исполнена до октября.

По данным источника bash.news, близкого к ситуации, этим человеком станет рэпер Моргенштерн. Музыкант выбран неслучайно: только он среди исполнителей из республики может обеспечить такое количество просмотров у нового клипа.

Так, например, у новой песни «ICE» на YouTube набралось уже 10 миллионов просмотров спустя неделю после релиза. Аудиоверсия раннего хита «Cadillac» набрала 39 миллионов, а клип - 33 миллиона просмотров.

Все состояние Моргенштерна держится на дорогих рекламных интеграциях. Так, по его словам, пост в Instagram артиста обойдётся рекламодателю в миллион рублей, а то и больше. Интеграция в видеоблоге дороже. По слухам самая дорогая реклама за всю его историю - известный производитель газировки. Артист пил ее в кадре в совместной работе с музыкантом Шарлотом в клипе «Малышка».