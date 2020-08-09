В ГИБДД Башкирии показали пьяных водителей

Ночную погоню за пьяным лихачем пришлось устроить по улицам Сибая. Мужчина проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Смелости ему добавлял алкоголь в крови. Но уйти от инспекторов не удалось, как и сотням других нарушителей. Рейды по выявлению нетрезвых водителей за рулём прошли по всей республике. В ряде случаев потенциальных убийц подшофе выявляли и задерживали еще до приезда экипажа ДПС сознательные граждане.

Неподчинение требованию об остановке, превышение скорости, опасная езда – ещё до задержания этот водитель успел нарушить несколько пунктов правил дорожного движения. Но самое серьезное из них было выявлено после освидетельствования – водитель пьян.

А это видео сняли жители посёлка Юматово. Заметив нетрезвого водителя за рулём, они вытащили ключи из замка зажигания и вызвали на место экипаж ДПС. Мужчина, сидящий на земле рядом с автомобилем, находится практически в полубессознательном состоянии, да и разговаривает с трудом. Что он мог натворить на дороге – понятно без слов.

Всего же за прошедшие семь месяцев в Башкортостане в результате 162 ДТП, совершенными водителями с признаками алкогольного опьянения, погибли 25 человек, ранено 219. Что делать с пьяными за рулём – снова обсуждали на оперативном совещании. Данные статистики вызывают тревогу. Вот, например, в Иглинском районе задержали нетрезвого шофера фуры. 46-летний житель Алтайского края вез из Самары в Новосибирскую область 17 тонн пластиковых мешков. Водитель представлял серьезную угрозу для всего автомобильного потока на трассе. Но этого мужчина не понимал. Дело направлено в суд для рассмотрения.

По словам главного госинспектора республики Динара Гильмутдинова, пьяных водителей не останавливают ни огромные штрафы, ни лишение прав. Приняв на грудь, они выезжают на трассы, надеясь, что не попадутся. С начала текущего года сотрудники ДПС задержали уже более 10 тысяч таких самоуверенных, ну или легкомысленных водителей, из них 300 – только на этой неделе. К сожалению, не обошлось и без смертельных аварий.

Вчера произошло ДТП со смертельным случаем, когда ни в чём неповинная семья погибла на федеральной дороге М5. Муж с женой погибли из-за того, что водитель выехал на встречную полосу, у которого нет водительского удостоверения. Это молодой человек. В городе Уфе опять ДТП произошло утром, когда была смена наряда. Молодёжь врезалась в забор, сам водитель в тяжёлом состоянии. Пока предварительно, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Динар Гильмутдинов, начальник УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Кадры спустя пару минут после того самого ДТП. Двое пассажиров сидят на земле, водителя зажало в салоне. Машина, пробившая забор и влетевшая в школьный двор, восстановлению не подлежит.

Кадры разбитых машин со штрафной стоянки под тяжелую музыку. Безмолвные свидетели человеческих трагедий. Подушки безопасности с пятнами крови, пивные банки, разбросанные по салону. Судьбу некоторых машин и их владельцев можно понять даже просто взглянув на то, что осталось от автомобилей в результате серьезных аварий. Можно было избежать этих трагедий? Конечно.