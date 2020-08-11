Башкирскую водку может продвигать Тимати

Компания «Башспирт» завершила аукцион по оказанию услуг продакт-плейсмент. Алкоголь из Башкирии будет рекламироваться в клипах рэп-исполнителей. По последней информации от компании, одним из исполнителей будет Тимати.

Компания искала рекламу в клипах рэперов, которые известны по всей России. Начальная стоимость контракта достигала 8,1 миллион рублей. Важный пункт контракта – один из рэп-исполнителей должен быть уроженцем Башкирии и иметь не менее 10 миллионов просмотров в месяц на YouTube. Так, под это описание идеально подходит рэпер Моргенштерн.

Теперь подтвердилась и кандидатура рэп-исполнителя, бизнесмена Тимати. Предстоящие съёмки музыкант подтвердил в своих социальных сетях. Создание музыкального клипа запланировано на август.

Для продвижения обновленной продукции на федеральном рынке, нам интересны современные, экономичные каналы. Хотелось бы, чтобы улучшенный башкирский бренд «Дикий мед» был продемонстрирован в этом клипе в необычной творческой коллаборации. К примеру, совместный хит Моргенштерна и федеральной рэп-звезды Тимати, который точно «прогремит», никого не оставив равнодушным. Эти съемки ранее рэпер Тимати проанонсировал на своих официальных страницах в соцсетях.

пресс-служба компании «Башспирт»

Фото: timatiofficial