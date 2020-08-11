Башкирскую водку может продвигать Тимати

Компания «Башспирт» завершила аукцион по оказанию услуг продакт-плейсмент. Алкоголь из Башкирии будет рекламироваться в клипах рэп-исполнителей. По последней информации от компании, одним из исполнителей будет Тимати .

Компания искала рекламу в клипах рэперов, которые известны по всей России. Начальная стоимость контракта достигала 8,1 миллион рублей. Важный пункт контракта – один из рэп-исполнителей должен быть уроженцем Башкирии и иметь не менее 10 миллионов просмотров в месяц на YouTube. Так, под это описание идеально подходит рэпер Моргенштерн.