Моргенштерн похвастался новой сережкой за 3000 долларов

Эпатажный рэпер вновь решил сыграть на нервах у поклонников.

На этот раз Моргенштерн продемонстрировал своим слушателям очередную покупку - сережку. С виду обычное украшение, по словам артиста, стоит порядка 3 тысяч долларов.

Таким образом, сейчас у исполнителя есть уже целый набор дорогих украшений, в том числе несколько цепей (одна из них стоимостью в 3 миллиона рублей), а также дорогие брендовые часы.

Поклонникам артиста очередное хвастовство кумира не понравилось. В общем-то, они всегда скептически относятся к любому упоминанию Моргенштерна темы своих невероятных заработков.