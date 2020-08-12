Моргенштерн похвастался новой сережкой за 3000 долларов

Эпатажный рэпер вновь решил сыграть на нервах у поклонников.
На этот раз Моргенштерн продемонстрировал своим слушателям очередную покупку - сережку. С виду обычное украшение, по словам артиста, стоит порядка 3 тысяч долларов.
Таким образом, сейчас у исполнителя есть уже целый набор дорогих украшений, в том числе несколько цепей (одна из них стоимостью в 3 миллиона рублей), а также дорогие брендовые часы.
Поклонникам артиста очередное хвастовство кумира не понравилось. В общем-то, они всегда скептически относятся к любому упоминанию Моргенштерна темы своих невероятных заработков.
Кстати, недавно редакция bash.news выяснила, что Моргенштерн будет рекламировать башкирскую водку. Подробнее об этом в нашем прошлом материале.