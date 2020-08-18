Ростислав Мурзагулов назначен председателем совета директоров ФК «Уфа»

Новым генеральным директором стал Ринат Шайбеков, я – председателем совета директоров. Рамиль Газизов не будет заниматься управлением клуба. С сайта информацию еще не удалили. Акции, которыми владели Газизовы, уже переданы в федерацию футбола Башкирии. Управление клубом осуществляется республиканской властью во главе с Радием Хабировым. Новых кадровых изменений не ожидается.

Ростислав Мурзагулов