Ростислав Мурзагулов назначен председателем совета директоров ФК «Уфа»
В футбольном клубе «Уфа» прошли изменения.
Наименование должности руководителя ФК "Уфа" изменено. Ростислав Мурзагулов теперь - председатель совета директоров клуба. До этого он был председателем попечительского совета.
Ринат Шайбеков утверждён в должности генерального директора. Акции Рамиля Газизова переданы в федерацию футбола Башкирии.
Новым генеральным директором стал Ринат Шайбеков, я – председателем совета директоров. Рамиль Газизов не будет заниматься управлением клуба. С сайта информацию еще не удалили. Акции, которыми владели Газизовы, уже переданы в федерацию футбола Башкирии. Управление клубом осуществляется республиканской властью во главе с Радием Хабировым. Новых кадровых изменений не ожидается.