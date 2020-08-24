Игра в меньшинстве и нечестное судейство: итоги матча «Уфа» – «Ростов»

Футбольный клуб «Уфа» потерпел поражение в домашнем матче. Команда Вадима Евсеева с минимальным счетом уступила «Ростову». При этом большую часть встречи уфимцы играли в меньшинстве после удаления Вячеслава Кротова в первом тайме. Судейством уфимцы остались очень недовольны.

«Уфа» для «Ростова» – соперник неудобный. До воскресной игры в пассиве южан три подряд поражения. Состав гостей можно было назвать экспериментальным. По медицинским показаниям не попал в заявку Роман Еременко. Остались в запасе Мамаев, Чернов и Песьяков. У «Уфы» из-за травмы не играл Йокич. Ключевой момент первой половины произошел ближе к концу. Вячеслав Кротов нарушил правила. Арбитр Вилков показал сначала желтую, а после помощи ВАР и красную. «Уфа» осталась в меньшинстве.

Удаление всегда помогает. Бывает что, наоборот, команда расслабляется. Ребята молодцы, продолжали гнуть свою линию. Никто не расслабился. Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов»

При этом как в полном составе, так и в меньшинстве «Уфа» хорошо оборонялась. В первом тайме единственный раз оборона ошиблась, когда Никитин вынес мяч на ногу Хорену Байрамяну. Момент был опасным, но подвела реализация. Во второй половине голевых ситуаций у ворот «Уфы» было гораздо больше. До конца основного времени оставалось чуть больше десяти минут, когда в падении головой отличился Кенто Хашимото. Японец проводил первую игру в основном составе и не только принес «Ростову» три очка, но был признан лучшим игроком встречи.

Редкий случай – башкирская команда дома уступает. При этом хозяева остались очень недовольны судейством. В вину Вилкову в частности ставят эпизод с опасной игрой Байрамяна, где арбитр показал желтую. А также еще несколько спорных моментов.

Есть компетентные люди, которые оценивают работу судей. Кто у нас по судьям главный? Все вопросы к нему. Я отвечаю за команду, за футболистов. Вадим Евсеев, главный тренер ФК «Уфа»