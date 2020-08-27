В Башкирии строят быстровозводимый сельский ФАП

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт возводится в Хайбуллинском районе в селе Татыр-Узяк. Старый из-за аварийного состояния закрыли в 2013 году.

Новый строится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Как рассказали строители, ФАП будет создаваться по современным и быстровозвозимым технологиям. Его также укомплектуют необходимым оборудованием. Строение будет одноэтажным, площадь – 96 квадратных метров.