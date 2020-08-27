На рэпера Моргенштерна подали в суд из-за детей

На известного артиста Моргенштерна из Уфы подали в суд.

Повод для иска - вполне весомый, и речь здесь не только об аморальных текстах. Истцами по делу выступили известный певец Юрий Семеняк и простой учитель Артем Васильевых. А вот вторым ответчиком, помимо самого Алишера, значится Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Как пишет сам Семеняк, идея о подаче иска появилась у Артема Васильевых, который и обратился к артисту за помощью.

Причина понятна - систематическое "засирание" мозгов и дезориентация подростков. Мы не морализаторствуем, просто реально достало. Должна прозвучать и иная точка зрения. ⠀ Юрий Семеняк, артист

Ранее Семеняк жестко раскритиковал интервью Моргенштерна журналу "Форбс". Известный рэпер, напомним, назвал школы "домиками, из которых выходят рабы". Тем самым, считает Семеняк, он оскорбил не только детей, но огромную плеяду уважаемых педагогов.

У меня "пригорело", и я рассказал об этом в сторис. Их увидел мой подписчик Артём Васильевых, который оказался школьным учителем. Он написал мне в директ, что регулярно сталкивается с негативными последствиями творчества Моргенштерна в педагогической практике. Предложил его засудить. Мы встретились на этой неделе и накатали иск в суд. ⠀ Юрий Семеняк, артист

У обычного школьного учителя, действительно, доводы сильные. Мужчина уже несколько лет сталкивается с "последствиями" творчества кумира подростков.

Он отмечает, что Моргенштерн призывает бросать учебу и жить так, как хочется. Однако артист пр этом забывает, что подростки - это группа риска. Они не сформировались как личность, склонны к бунтарству и протесту. Фактически такие высказывания могу просто-напросто сломать жизнь миллионам ребят.

Мы, педагоги среднего образования, работаем с каждым из детей по 7 лет, вкладывая в него все, чтобы дать ребенку необходимые навыки, подготовить его к реальной жизни. Однако под влиянием пропаганды Моргенштерна дети, ослепленные блеском его побрякушек с кадрами сладкой, раскрепощенной жизни, теряют интерес к учебе. Артем Васильевых, педагог