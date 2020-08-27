На рэпера Моргенштерна подали в суд из-за детей

На известного артиста Моргенштерна из Уфы подали в суд.
Повод для иска - вполне весомый, и речь здесь не только об аморальных текстах. Истцами по делу выступили известный певец Юрий Семеняк и простой учитель Артем Васильевых. А вот вторым ответчиком, помимо самого Алишера, значится Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
Как пишет сам Семеняк, идея о подаче иска появилась у Артема Васильевых, который и обратился к артисту за помощью.
Ранее Семеняк жестко раскритиковал интервью Моргенштерна журналу "Форбс". Известный рэпер, напомним, назвал школы "домиками, из которых выходят рабы". Тем самым, считает Семеняк, он оскорбил не только детей, но огромную плеяду уважаемых педагогов.
У обычного школьного учителя, действительно, доводы сильные. Мужчина уже несколько лет сталкивается с "последствиями" творчества кумира подростков.
Он отмечает, что Моргенштерн призывает бросать учебу и жить так, как хочется. Однако артист пр этом забывает, что подростки - это группа риска. Они не сформировались как личность, склонны к бунтарству и протесту. Фактически такие высказывания могу просто-напросто сломать жизнь миллионам ребят.
Истцы потребовали от суда две вещи. В первую очередь, они требуют обязать Анну Кузнецову принять меры по ограничению доступа к творчеству Моргенштерна. А второе - взыскать с Моргенштерна его легендарный кулон с логотипом "Playboy" стоимостью в 3 миллиона рублей, а вырученные средства потратить на популяризацию среднего образования в России.