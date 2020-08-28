В Уфе к концу сезона отремонтируют 55 участков дорог

В Уфе к концу благоустроительного сезона будет отремонтировано 55 участков уличной дорожной сети, 22 из которых ремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, по улице Мустая Карима идет укладка тротуарной плитки, поэтапно обновляется асфальт. Объект должны сдать уже в октябре.
Перед укладкой тротуарной плитки строители готовят поверхность. С помощью виброплиты рабочие уплотняют песчано-гравийную смесь. Затем сверху стелют рулонный геотекстильный материал для того, чтобы в будущем дорожка не заросла травой и не деформировалась. Завершающим этапом идет слой песчано-цементной смеси и укладка тротуарной плитки. На этом участке объекта сохранят всю зелень.
Во время проведения работ старые деревья спилили только на одном участке. Жители Уфы переживали, что вблизи «Арт-квадрата» улица Мустая Карима оказалась пустой. Все опасения напрасны. Согласно проекту, там вдоль дороги после завершения работ высадят новые саженцы. А пока капитальный ремонт улицы Мустая Карима продолжается. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект должны сдать уже в октябре.
Также планируется ремонт дорог на бульварах Хадии Давлетшиной и Ибрагимова и на улице Парковой. Проекты получили положительные заключения госэкспертизы, и на сегодняшний день идет подготовка к проведению конкурсных процедур.
На сегодняшний день в Уфе уже отремонтировали 25 участков дорог. Работы на 10 участках подходят к стадии завершения. Жителей и гостей столицы просят проявить терпение к пробкам, ведь все работы по ремонту улиц должны завершить к концу 2020 года.