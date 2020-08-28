В Уфе к концу сезона отремонтируют 55 участков дорог

В Уфе к концу благоустроительного сезона будет отремонтировано 55 участков уличной дорожной сети, 22 из которых ремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, по улице Мустая Карима идет укладка тротуарной плитки, поэтапно обновляется асфальт. Объект должны сдать уже в октябре.

Перед укладкой тротуарной плитки строители готовят поверхность. С помощью виброплиты рабочие уплотняют песчано-гравийную смесь. Затем сверху стелют рулонный геотекстильный материал для того, чтобы в будущем дорожка не заросла травой и не деформировалась. Завершающим этапом идет слой песчано-цементной смеси и укладка тротуарной плитки. На этом участке объекта сохранят всю зелень.

Мы будем делать рекультивацию покрытия проезжей части верхнего слоя, потом озеленение территории, посадка травы. Деревья мы пилить не будем, деревья мы обрамляем. Оставляем в газонах, черним и все. Максим Балашов, прораб

Во время проведения работ старые деревья спилили только на одном участке. Жители Уфы переживали, что вблизи «Арт-квадрата» улица Мустая Карима оказалась пустой. Все опасения напрасны. Согласно проекту, там вдоль дороги после завершения работ высадят новые саженцы. А пока капитальный ремонт улицы Мустая Карима продолжается. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект должны сдать уже в октябре.

Также планируется ремонт дорог на бульварах Хадии Давлетшиной и Ибрагимова и на улице Парковой. Проекты получили положительные заключения госэкспертизы, и на сегодняшний день идет подготовка к проведению конкурсных процедур.

В Уфе к концу благоустроительного сезона будет отремонтировано 55 участков улично-дорожной сети. Из них 22 участка по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и 33 по территориальному заказу Республики Башкортостан. Лариса Салихова, заместитель начальника пресс-службы администрации г. Уфы