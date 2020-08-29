Медучреждение Башкирии получило партию аппаратов ИВЛ для всех возрастов

Что представляет из себя аппарат «Авента-М»? Это современное оборудование медицнского профиля, которое оснащено турбиной и интуитивной сенсорной панелью. Аппарат может использоваться для вентиляции легких как взрослых, так и детей. Кроме того, его использование возможно даже, если ребенок только родился, но с низкой или экстремально низкой массой тела.