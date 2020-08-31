Моргенштерн решил заняться общественным питанием

Скандальный рэпер Моргенштерн решил попробовать себя в новой роли. Уроженец Башкирии и известный музыкант зарегистрировал собственную фирму-общепит.

Рэпер оформил ООО с кричащим названием «Кайф». Оказалось, владеть бизнесом Алишер Моргенштерн будет, скорее всего, не один. Вместе с ним в равных долях фирмой владеет московский бизнесмен. Известно, что предприниматель руководит автосервисом.

Где будет открыто заведение питания и что можно будет в нём отведать, ещё неизвестно.

Напомним, Моргенштерн станет одним из артистов, в клипе которого появится башкирская алкогольная продукция. Видеоклип Алишера в дуэте с Тимати стоит ожидать совсем скоро.