Моргенштерн приехал в Уфу, чтобы унизить свой университет

Моргенштерн вновь шокировал фанатов : молодой артист приехал в Уфу, чтобы унизить свой университет.

Рэпер выпустил новое видео, в котором анонсировал разговор с деканом своего факультета, откуда его с позором его выгнали 3 года назад. Тогда и началась карьера артиста.

Напомним, Моргенштерна отчислили за выходку во время практики. Будучи студентом, Алишер, выступая в роли учителя в школе, предложил девочке заняться сексом. Позже он объяснил, что школьница в кадре - его подруга, она совершеннолетняя, но это не убедило преподавательский состав. После отчисления он снял рекламу на фоне корпуса своего факультета, получив за минуту полмиллиона рублей.

Спустя 3 года артист признался, что должен извиниться перед преподавателями за свое поведение. Он отметил, что университет сделал правильно, что отчислил его. Артист приехал в Уфу на своем "Кадиллаке", купил бутылку коньяка за 100 тысяч рублей в качестве примирения.

Но уже перед университетом он за 15 секунд прорекламировал чужой канал на YouTube, после чего разбил элитный коньяк об асфальт, швырнув на него же зачетную книжку.

Мне хочется донести всего одну, но главную мысль этой большой трехлетней истории. Я что, д****** кому-то что-то доказывать? Ах, да, в этот раз я заработал не 500 тысяч, а 2 миллиона, и не за минуту, а 15 секунд. Пока, универ! Алишер Моргенштерн