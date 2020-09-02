Моргенштерн приехал в Уфу, чтобы унизить свой университет

Моргенштерн вновь шокировал фанатов : молодой артист приехал в Уфу, чтобы унизить свой университет.
Рэпер выпустил новое видео, в котором анонсировал разговор с деканом своего факультета, откуда его с позором его выгнали 3 года назад. Тогда и началась карьера артиста.
Напомним, Моргенштерна отчислили за выходку во время практики. Будучи студентом, Алишер, выступая в роли учителя в школе, предложил девочке заняться сексом. Позже он объяснил, что школьница в кадре - его подруга, она совершеннолетняя, но это не убедило преподавательский состав. После отчисления он снял рекламу на фоне корпуса своего факультета, получив за минуту полмиллиона рублей.
Спустя 3 года артист признался, что должен извиниться перед преподавателями за свое поведение. Он отметил, что университет сделал правильно, что отчислил его. Артист приехал в Уфу на своем "Кадиллаке", купил бутылку коньяка за 100 тысяч рублей в качестве примирения.
Но уже перед университетом он за 15 секунд прорекламировал чужой канал на YouTube, после чего разбил элитный коньяк об асфальт, швырнув на него же зачетную книжку.
К слову, продолжение истории с университетом поклонники рэпера ждали несколько лет. Такой финал многих разочаровал.