В Башкирии нашли подозреваемых в убийстве 100-летнего ветерана

Следственный комитет рассказал о ходе расследования страшного убийства 100-летнего Ивана Несмеянова . Напомним, ветерана Великой Отечественной войны зверски убили и ограбили неизвестные. Жуткое убийство поразило жителей Башкирии ещё в июле.

9-го числа 2020 года на 100-летнего местного жителя села Леуза Кигинского района напали неустановленные личности, которые ворвались к нему домой. Пенсионера связали, ударили по голове и украли 1 миллион рублей. От полученных травм несчастный скончался, а вся деревня начала поиски кровожадных убийц.