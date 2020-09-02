Глава Башкирии подписал постановление об объявлении Куштау особо охраняемой территорией

Гора Куштау была признана особо охраняемой природной территорией. Соответствующее постановление подписал Глава Башкирии сегодня, 2 сентября. Документ был подписан сразу после согласования на создание ООПТ от Минприроды России.

Об этом сообщил член Общественной палаты РФ от Башкирии Ростислав Мурзагулов на заседании круглого стола. Радий Хабиров подписал постановление Правительства РБ об объявлении горы Куштау в Ишимбайском районе республики особо охраняемой природной территорией (ООПТ) республиканского значения «Гора Куштау». Были очерчены границы зоны и режим особой охраны.