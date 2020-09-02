«Конфликт исчерпан»: Ростислав Мурзагулов о ситуации с горой Куштау

Ростислав Мурзагулов, член Общественной палаты Башкирии, отметил, что конфликт вокруг горы Куштау исчерпан. Сегодня, 2 сентября, было подписано постановление о присвоении статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ) горе Куштау.

Тем самым Радий Хабиров показал, что он прислушивается ко всем жителям республики, вне зависимости от их социального статуса, политических взглядов, национальности, вероисповедания, жизненной позиции и т.д., кроме экстремистов и членов запрещенных на территории России. 

Ростислав Мурзагулов 

Напомним, что глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление Правительства РБ об объявлении горы Куштау в Ишимбайском районе республики особо охраняемой природной территорией (ООПТ) республиканского значения «Гора Куштау». Постановление подписано сразу же после того, так как утром того же дня Башкирия получила согласование на создание ООПТ от Минприроды России.

Фото: Башинформ. 