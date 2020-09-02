«Конфликт исчерпан»: Ростислав Мурзагулов о ситуации с горой Куштау

Напомним, что глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление Правительства РБ об объявлении горы Куштау в Ишимбайском районе республики особо охраняемой природной территорией (ООПТ) республиканского значения «Гора Куштау». Постановление подписано сразу же после того, так как утром того же дня Башкирия получила согласование на создание ООПТ от Минприроды России.