«Тупые дауны»: Моргенштерн жестко ответил фанатам, оскорбившим его новый клип

Настолько быть тупыми даунами - это, в какой-то степени, искусство. Проведу сегодня прямой эфир, о***** вас. На самом деле спасибо за вашу тупость, это очень мило. Если бы не вы, на кого бы я ругался

Алишер Моргенштерн