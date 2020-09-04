«Тупые дауны»: Моргенштерн жестко ответил фанатам, оскорбившим его новый клип

Уфимский рэпер Моргенштерн резко высказался о поклонниках, которым «не зашел» новый клип кумира.

Моргенштерн совместно с Элджеем выпустил новый трек, а чуть позже и клип под названием «Lolipop» (в переводе с английского – «леденец»). Не трудно догадаться, что в тексте песни речь идет отнюдь не о сладостях. 

Однако в комментариях сразу же стали появляться тысячи гневных отзывов от фанатов. Если раньше работы артиста поклонникам нравились, то последняя не произвела такого впечатления. Многих разозлило и то, что в этот раз мотив скопирован с известного хита группы ATC под названием «Around The World».

Сам Моргенштерн записал в ответ на это несколько сторис, в которых жестко разнес своих фанатов.

Настолько быть тупыми даунами - это, в какой-то степени, искусство. Проведу сегодня прямой эфир, о***** вас. На самом деле спасибо за вашу тупость, это очень мило. Если бы не вы, на кого бы я ругался

Алишер Моргенштерн