Благодаря нацпроекту детская больница Уфы получила новое оборудование

Детская больница №17 получила новое оборудование. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение».
Как сообщили в Минздраве Башкирии, детская больница №17 в Уфе получила новый видеоэндоскопический комплекс Pentax серии Defina, оснащенный HD-видеобронхоскопом. Такой аппарат позволит расширить возможности при установке диагноза не только детям с патологией органов дыхания в Уфе, но и ребятишкам со всей республики.
Отмечено, что оборудование также оптимизирует работу с уже имеющимися в больнице аппаратами, что тоже позволит оказывать более качественную медпомощь.
Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Башкортоста