Благодаря нацпроекту детская больница Уфы получила новое оборудование

Как сообщили в Минздраве Башкирии, детская больница №17 в Уфе получила новый видеоэндоскопический комплекс Pentax серии Defina, оснащенный HD-видеобронхоскопом. Такой аппарат позволит расширить возможности при установке диагноза не только детям с патологией органов дыхания в Уфе, но и ребятишкам со всей республики.