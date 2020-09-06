«Всех убеждали, что нет другого выхода»: Азат Бадранов о политике правительства в отношении Куштау
Азат
Бадранов, вице-премьер правительства РБ, курирующий межнациональные и
межконфессиональные отношения, дал большое интервью изданию «Медиакорсеть», в
котором не мог не ответить на вопросы о Куштау. Ситуация с Башкирской содовой
компанией и разработкой многовекового шихана стала переломным моментом в
отношениях общества и власти. Азат Бадранов объяснил позицию правительства
Башкирии в этом вопросе.
Журналист провокационно
отметил, что сам вице-премьер будто несколько раз «переобувался» в зависимости
от настроения общества. Однако Азат Бадранов отметил, что его мнение всегда
было одинаковым: шихан нужно сохранить. Вот только ту информацию, что
предоставляли представители БСК следовало несколько раз проверить, ведь, по его
словам, их убедили в том, что разработка Куштау – единственно верный компромисс.
Это не к вопросу о том, что Куштау нужно отдавать на разработку. Куштау, в планах БСК, в принципе, не весь должен был разрабатываться. Это опять-таки провал работы БСК. Они не объясняли людям, где что останется, что до реки не дойдут и многое другое.Я всегда был за сохранение шиханов. Вопрос не в изменении точки зрения, не в переобувании. Быть обывателем, рассуждать об этом одно дело. Принимать решения в отношении шиханов — другое. Я член команды Хабирова. Я вернулся в Уфу по его приглашению, помогать ему в его деятельности.Хабиров ведь не отказывается от своего решения, которое позже признал ошибочным. Он говорит, что ему тогда казалось, что это тяжелый, но единственно верный компромисс. Потому что всех убеждали, что нет другого выхода, от него требовали снять охранный статус с Торатау и Юрактау. Про комиссию у Козака много говорят, пишут, разговор там шел ровно об этом: снимает он региональный охранный статус или не снимает. Он сказал: «Я не снимаю».
Азат Бадранов
Также Азат Бадранов ответил на слухи о том, что 15 августа на горе Куштау он принимал участие в избиении защитников шихана. Вице-премьер отметил, что это пустые сплетни, ведь его работа заключается совсем в другом.
Мне один мой товарищ рассказывал, как его знакомый парень очень эмоционально, что называется «со слюнями», передавал, как он видел меня вместе с Сидякиным на горе, якобы, мы какой-то девушке ломали ногу. Мне такую картину даже представить тяжело. Ещё слышал историю как меня вместе с Сидякином на горе избили. Это всё нелепые байки, наша работа заключается в несколько другом.
Азат Бадранов
Самым важным было найти именно тех защитников, которые искренне защищали гору и не имели каких-то корыстных планов. Среди активистов были и те, кто преследовал свои неблагородные цели.
Во-первых, мы видели, что определенные организационные функции в этом движении, причем направленные на конфликт, выполняют представители националистических движений и салафиты. А салафитское движение отличается высокой организованностью. Мы это видели, знали, поэтому об этом говорили. Обвинить нас в том, что в протестном движении не было таких людей — никто не может, они были. Они выполняли организационную роль. Да, конечно, движение в защиту шихан оказалось много шире организующего центра. Вот это верный тезис. На защиту встали люди, которые не относятся ни к националистам, ни к ваххабитам.Во-вторых, мы хотели увидеть людей, с которыми можно разговаривать. В некотором смысле пост Мурзагулова, думаю, был определенной провокацией, чтобы нормальные люди о себе заявили. Мы хотели диалога с местными жителями.