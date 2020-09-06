«Всех убеждали, что нет другого выхода»: Азат Бадранов о политике правительства в отношении Куштау

Это не к вопросу о том, что Куштау нужно отдавать на разработку. Куштау, в планах БСК, в принципе, не весь должен был разрабатываться. Это опять-таки провал работы БСК. Они не объясняли людям, где что останется, что до реки не дойдут и многое другое.Я всегда был за сохранение шиханов. Вопрос не в изменении точки зрения, не в переобувании. Быть обывателем, рассуждать об этом одно дело. Принимать решения в отношении шиханов — другое. Я член команды Хабирова. Я вернулся в Уфу по его приглашению, помогать ему в его деятельности.Хабиров ведь не отказывается от своего решения, которое позже признал ошибочным. Он говорит, что ему тогда казалось, что это тяжелый, но единственно верный компромисс. Потому что всех убеждали, что нет другого выхода, от него требовали снять охранный статус с Торатау и Юрактау. Про комиссию у Козака много говорят, пишут, разговор там шел ровно об этом: снимает он региональный охранный статус или не снимает. Он сказал: «Я не снимаю».

Азат Бадранов