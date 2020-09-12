В Башкирии начали работу два новых медицинских объекта

В Башкирии начали работу два новых медицинских объекта. Открыты они были накануне в Кугарчинском районе при участии заместителя министра здравоохранения РБ Ирины Кононовой.

В деревне Юлдыбаевостарый медпункт работал с 1973 года, и он уже не соответствовал требованиям системы здравоохранения.

После закрытия школы центральное отопление было отключено, отсутствовало водоснабжение и канализация. Современный ФАП, расположенный на расстоянии 18 км от Мраковской ЦРБ, построен за один год, общая стоимость объекта составила 2,9 млн рублей. Пресс-служба Минздрава РБ

В новом ФАПе установлено современное медицинское оборудование, имеются смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, комната ожидания, а также различные бытовые помещения.

Открытие нового ФАПа стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение», как и запуск в эксплуатацию рентген-диагностического комплекса, открытого в этот же день в Мраковской ЦРБ.

В помещении рентгенологического кабинета, расположенного в здании поликлиники, предварительно был проведен капитальный ремонт. А на место отработавшего свой срок рентген аппарата КРО-ОНО, 2006 года выпуска, установлен и пущен в эксплуатацию современный цифровой комплекс рентгеновский диагностический «ДИАКОМ» по ТУ-9442-001-86112671-2009. Пресс-служба Минздрава РБ