В Башкирии начали работу два новых медицинских объекта. Открыты они были накануне в Кугарчинском районе при участии заместителя министра здравоохранения РБ Ирины Кононовой.
В деревне Юлдыбаевостарый медпункт работал с 1973 года, и он уже не соответствовал требованиям системы здравоохранения.
В новом ФАПе установлено современное медицинское оборудование, имеются смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, комната ожидания, а также различные бытовые помещения.
Открытие нового ФАПа стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение», как и запуск в эксплуатацию рентген-диагностического комплекса, открытого в этот же день в Мраковской ЦРБ.
Фото:Пресс-служба Минздрава РБ