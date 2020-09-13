Жителям Башкирии не дают адреса на новые дома

В Иглинском районе жильцы не могут получить адреса на свои дома и, как следствие, подключить газ, оформить справку, страховку. Акбердинский сельсовет не выдает документы собственникам домов в коттеджном поселке «Белая усадьба», расположенном недалеко от деревни Шипово. Земли получены незаконно, считают в местной администрации. Куплены официально, дома построены тоже, но вот еще в 2008 году их просто украли у района, говорят в сельсовете. И вовсе это не коттеджный поселок.

Точно также их не может найти скорая помощь или такси. Платежки и штрафы до них не доходят, но радоваться тут не стоит. Платить всё равно приходится. Проблемы и с тем, чтобы отправить ребенка в школу. Жильцы не могут получить нужные справки. Но больше всего их пугает то, что погода в доме этой зимой может быть такая же, как за окном.

– Дом построен и оборудован под газовое отопление, а газ не подключается, потому что не выдают справку. Мы прошли все инстанции, все утвердили.

«Мой адрес не дом и не улица, мой адрес – Иглинский район». Это всё, что остается говорить, жителям коттеджного поселка «Белая усадьба», хотя, вроде бы, адреса давно есть – Сиреневый бульвар, Абрикосовая улица. Но из федеральной информационной адресной системы улицы и номера домов исчезли. Фактически для организаций, компаний и ведомств жильцы не существуют.

Земельные участки куплены официально, сделки зарегистрированы. Но администрация Акбердинского сельсовета с этим не согласна. Да, жильцы всё приобрели честно, загвоздка в другом.

Они говорят, что в 2008 году якобы эти участки были приобретены неправильно, никакие справки мы не выдадим. Мы пошли в Росреестр, пошли в налоговую, где нам сказали, что все законно. Надежда Гареева

Каким образом земли в 2008 году были оформлены в Россреестре – отдельная история, говорят в администрации Акбердинского сельсовета. Но все это можно сравнить с покупкой угнанного автомобиля. Если в последующем он был приобретен честно, его прошлое от этого не меняется. Взглянуть на историю, говорят в сельсовете, нужно с самого начала, мысленно зачеркнув надпись коттеджный поселок «Белая усадьба». Истинное наименование чуть менее аристократично – дачное некоммерческое товарищество «Новый сад». И земли у района, говорит юрист, были украдены.

Вы же спрашиваете подноготную администрации 2008 года. Я тогда не работал, я слышал, у меня есть информация, но она не проверена. Ильдус Мулюков, юрисконсульт администрации Акбердинского сельского поселения

В далёком 2008 году, когда в администрации работали другие люди, некая Мансурова смогла получить 303 садовых участка. И сделано это, считают в сельсовете, с нарушениями. Земля для дачных товариществ выделяется под количество граждан, но их списка предоставлено не было. ДНТ просто получает от администрации Иглинского района участки. Земля, кстати, сначала была в категории сельхозназначений. А вскоре несколько учредителей дачного товарищества безвозмездно передают её Розе Мансуровой. Среди участвующих в сделке – её мама Гульсум Мансурова. Женщине повезло и с землей, и с родственниками – среди её родни и жена тогда еще действующего главы Иглинского района Ришата Исхакова. А среди учредителей ДНТ, передававших участки, его сын и по совместительству руководитель в то время местного Росреестра. Вскоре Мансурова открывает ИП и начинает продавать участки по 500 тысяч рублей за штуку.

Воруют земельные участки у администрации, у сельского населения. На сегодня 150 миллионов нанесен ущерб. Это не 500 тысяч за один участок, как у нас глав сельских населений сажают. Мы на эти деньги могли бы обеспечить граждан и дорогами, и малоимущих. Но у нас этих денег нет. Ильдус Мулюков, юрисконсульт администрации Акбердинского сельского поселения

Похожая ситуация была несколько лет назад в Уфимском районе. Там дома в итоге снесли. Администрация Акбердинского сельсовета предлагает другой вариант – сделать всё по закону. Взять сначала земли в аренду у администрации района, а затем оформить в собственность. Бесплатно. А с продавцов потребовать свои деньги обратно. Но вот в администрации «Белой усадьбы» с таким развитием событий не согласны.

Не понятна нам логика. Суд сказал, что администрация сельского поселения не уполномоченный орган для изъятия земельных участков. Александр Беляев, представитель администрации коттеджного посёлка «Белая усадьба»