Жителям Башкирии не дают адреса на новые дома

В Иглинском районе жильцы не могут получить адреса на свои дома и, как следствие, подключить газ, оформить справку, страховку. Акбердинский сельсовет не выдает документы собственникам домов в коттеджном поселке «Белая усадьба», расположенном недалеко от деревни Шипово. Земли получены незаконно, считают в местной администрации. Куплены официально, дома построены тоже, но вот еще в 2008 году их просто украли у района, говорят в сельсовете. И вовсе это не коттеджный поселок.

Точно также их не может найти скорая помощь или такси. Платежки и штрафы до них не доходят, но радоваться тут не стоит. Платить всё равно приходится. Проблемы и с тем, чтобы отправить ребенка в школу. Жильцы не могут получить нужные справки. Но больше всего их пугает то, что погода в доме этой зимой может быть такая же, как за окном.

 – Дом построен и оборудован под газовое отопление, а газ не подключается, потому что не выдают справку. Мы прошли все инстанции, все утвердили.

«Мой адрес не дом и не улица, мой адрес – Иглинский район». Это всё, что остается говорить, жителям коттеджного поселка «Белая усадьба», хотя, вроде бы, адреса давно есть – Сиреневый бульвар, Абрикосовая улица. Но из федеральной информационной адресной системы улицы и номера домов исчезли. Фактически для организаций, компаний и ведомств жильцы не существуют.

Земельные участки куплены официально, сделки зарегистрированы. Но администрация Акбердинского сельсовета с этим не согласна. Да, жильцы всё приобрели честно, загвоздка в другом.

Они говорят, что в 2008 году якобы эти участки были приобретены неправильно, никакие справки мы не выдадим. Мы пошли в Росреестр, пошли в налоговую, где нам сказали, что все законно.

Надежда Гареева

Каким образом земли в 2008 году были оформлены в Россреестре  – отдельная история, говорят в администрации Акбердинского сельсовета. Но все это можно сравнить с покупкой угнанного автомобиля. Если в последующем он был приобретен честно, его прошлое от этого не меняется. Взглянуть на историю, говорят в сельсовете, нужно с самого начала, мысленно зачеркнув надпись коттеджный поселок «Белая усадьба». Истинное наименование чуть менее аристократично – дачное некоммерческое товарищество «Новый сад». И земли у района, говорит юрист, были украдены.

Вы же спрашиваете подноготную администрации 2008 года. Я тогда не работал, я слышал, у меня есть информация, но она не проверена.

Ильдус Мулюков, юрисконсульт администрации Акбердинского сельского поселения

В далёком 2008 году, когда в администрации работали другие люди, некая Мансурова смогла получить 303 садовых участка. И сделано это, считают в сельсовете, с нарушениями. Земля для дачных товариществ выделяется под количество граждан, но их списка предоставлено не было. ДНТ просто получает от администрации Иглинского района участки. Земля, кстати, сначала была в категории сельхозназначений. А вскоре несколько учредителей дачного товарищества безвозмездно передают её Розе Мансуровой. Среди участвующих в сделке – её мама Гульсум Мансурова. Женщине повезло и с землей, и с родственниками – среди её родни и жена тогда еще действующего главы Иглинского района Ришата Исхакова. А среди учредителей ДНТ, передававших участки, его сын и по совместительству руководитель в то время местного Росреестра. Вскоре Мансурова открывает ИП и начинает продавать участки по 500 тысяч рублей за штуку.

Воруют земельные участки у администрации, у сельского населения. На сегодня 150 миллионов нанесен ущерб. Это не 500 тысяч за один участок, как у нас глав сельских населений сажают. Мы на эти деньги могли бы обеспечить граждан и дорогами, и малоимущих. Но у нас этих денег нет.

Ильдус Мулюков, юрисконсульт администрации Акбердинского сельского поселения

Похожая ситуация была несколько лет назад в Уфимском районе. Там дома в итоге снесли. Администрация Акбердинского сельсовета предлагает другой вариант – сделать всё по закону. Взять сначала земли в аренду у администрации района, а затем оформить в собственность. Бесплатно. А с продавцов потребовать свои деньги обратно. Но вот в администрации «Белой усадьбы» с таким развитием событий не согласны.

Не понятна нам логика. Суд сказал, что администрация сельского поселения не уполномоченный орган для изъятия земельных участков.  

Александр Беляев, представитель администрации коттеджного посёлка «Белая усадьба»

Землю сельсовет изъять не может, ведь выдавала её районная администрация. Поэтому второй иск составляют совместно. Сельсовет уже обращался с заявлением в правоохранительные органы. Юристов ответ удивляет. Районная прокуратура коррупционной составляющей не видит. Тяжело приходится и с Росреестром. Местный почему-то на их запрос информацию предоставлять отказывался, говорят в администрации сельского поселения. Получили лишь после того, как оформили обращение через Москву. Кстати, руководит Росреестром по Иглинскому и Нуримановскому районам Ольга Щепина. Она же в 2008 и была госрегистратором сделки. Заложниками же ситуации стали жители – те, кто ничего в этой истории и не нарушал.