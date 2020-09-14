На Уфимском Международном марафоне собрали более 700 тыс рублей на благотворительность

Накануне в столице республики прошел Уфимский Международный марафон. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией он состоялся в режиме онлайн. Несмотря на это, некоторые участники все же смогли пробежать и торжественно финишировать.

В прошлом году Уфимский марафон побил собственные рекорды. На старт вышло больше пяти тысяч человек, все это транслировалось в прямом эфире БСТ. В этом году все могло пройти еще масштабнее. Интерес к дисциплине растет, с каждым разом все больше людей хотят пробежать дистанцию. Но по понятным причинам в этом году масштабный офлайн-формат отменили. Участникам было предложено пробежать онлайн. Все желающие могли зарегистрироваться на сайте и преодолеть дистанцию в любом удобном месте, зафиксировав результат на мобильное приложение.

В воскресенье на набережной все-таки организовали двухкилометровую трассу. На ней участники смогли пробежать 2, 5, 10, 21 и 42 км.

Поддержали марафон Ростислав Мурзагулов, Александр Сидякин и баскетбольный клуб «Уфимец». А Рустем Ахмадинуров и Аскар Абдразаков не в первый раз пробежали благотворительные забеги. В Этом году они помогли Ранелю. Мальчик родился недоношенным, сейчас ему требуется помощь. На марафоне удалось собрать 60 тысяч рублей.