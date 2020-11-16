В Башкирии прорабатывается третий пакет мер поддержки бизнеса

Первый заместитель премьер-министра Правительства РБ, министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов сообщил, что в республике прорабатывается третий пакет мер поддержки бизнеса. В новую модель поддержки включат и экспортёров.
Об этом министр рассказал на видео-конференции «Экспортный ликбез», которая проводилась в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В мероприятии приняли участие более 60 башкирских производителей.
Госкомитет РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности оказывает необходимую поддержку бизнесу в республике. Выплачиваются денежные субсидии на покрытие расходов экспорта. Конечно, предпринимателям оказывается и информационно-аналитическая, консультационная, организационная поддержка.
Одной из основных мер поддержки экспортеров является предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на международную сертификацию. Максимальный размер субсидии составляет до 80% от стоимости сертификата, но не более 2 млн рублей. Возврату подлежат затраты, понесенные компанией, начиная с 1 января 2019 года и заканчивая датой подачи документов в Госкомитет. На эту цель в 2020 году выделено 20 млн рублей из бюджета РБ.
По данным Министерства экономического развития и инвестиционной политики РБ, особой актуальностью в этом году среди республиканских предприятий пользовалась субсидия на транспортировку товаров за рубеж, покрывающая также до 80% затрат экспортера, на данную меру было предоставлено 165 млн рублей.
Еще один вид финансовой помощи регионального уровня – «экспортный кэшбек». Выплата представляет собой грант в размере 10% от суммы исполненного экспортного контракта, но не более 3 млн рублей и не более 50% от суммы налогов, уплаченных в бюджет республики в прошлом году.
На эти цели из бюджета республики выделено 30 млн рублей. Получить возврат можно по контрактам, которые предусматривают освоение рынка в новой стране, либо вывод на экспорт нового вида товаров. Заявки на получение данной выплаты уже подали 18 компаний. С 23 ноября откроется второй этап приема заявок на получение кэшбека, который продлится до 11 декабря.
Фото: economy.bashkortostan.ru