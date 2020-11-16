В Башкирии прорабатывается третий пакет мер поддержки бизнеса

Одной из основных мер поддержки экспортеров является предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на международную сертификацию. Максимальный размер субсидии составляет до 80% от стоимости сертификата, но не более 2 млн рублей. Возврату подлежат затраты, понесенные компанией, начиная с 1 января 2019 года и заканчивая датой подачи документов в Госкомитет. На эту цель в 2020 году выделено 20 млн рублей из бюджета РБ.