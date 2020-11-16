Башкирия стала лидером по количеству полученных заявок на обучение в вузах республики

Больше всего пожелавших учиться в вузах Башкортостана жителей Республики Татарстан, Нижегородской области и Удмуртской Республики. В целом же в региональных образовательных организациях будут учиться жители всех 48 регионов России. Это всего 5421 слушатель. Самым популярным направлением среди слушателей стал цифровой маркетинг и медиа – программы этой категории выбрали почти 30% пользователей. Самые востребованные программы – «Создание сайта на платформе Tilda. Основы интернет-маркетинга», «Основы SMM» и «Контент-маркетинг и продвижение в социальных сетях».

пресс-служба Министерства цифрового развития государственного управления РБ