Башкирия стала лидером по количеству полученных заявок на обучение в вузах республики

Жители Башкирии активно пользуются правом стать участником программы «Кадры для цифровой экономики» в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ». Республика вошла в список регион-лидеров по количеству заявок на участие. Уступила Башкирия лишь столице России - Москве.
В рамках проекта каждый совершеннолетний житель страны, не достигший пенсионного возраста и имеющий законченное высшее или среднее профессиональное образование, имеет право на получение персонального цифрового сертификата, который позволяет бесплатное обучение на курсах по программированию, кибербезопасности и другим компетенциям цифровой экономики.
Жители 48 регионов России, включая Башкирию, зарегистрировались на 426 дистанционных курсов, которые предоставили более 100 образовательных организаций. Программы были отобраны оператором программы Университетом 2035. Так, Башкортостан стал вторым после Москвы по количеству полученных заявок на обучение.
Кроме того, Башкирия – в лидерах по количеству поданных на обучение заявок. Из нашего региона на курсы в рамках программы персональных цифровых сертификатов записались более 3000 человек.
Отметим, что в 2021 году будет уже выдано 144 тысяч персональных сертификатов, а до 2024 года в целом по стране более 1 млн персональных сертификатов.