Предприниматели из Башкирии заключили контракты с зарубежными странами в ходе обучения «Экспортному форсажу»

Предприниматели Башкирии заключили три экспортных контракта с соседними странами. Теперь их партнерами будут Казахстан и Узбекистан. Об этом стало известно по итогам обучения в рамках программы «Экспортный форсаж». Бизнесмены начали свое обучение в июле этого года.
Председатель Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Маргарита Болычева рассказала, что обучение по программе бесплатное и субсидируется в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также федерального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Акселерационная программа направлена на реализацию экспортного потенциала предприятий и формирование системного подхода к структурированию экспортного проекта от выбора зарубежного рынка до расчета оптимального логистического маршрута, минимизации рисков и снижения издержек.
«Экспортный форсаж» стартовал 21 июля текущего года. В программе приняли участие представители 12 компаний региона - это ООО «Бурсервис-ЗБС», «НТФ «Востокнефтегаз», НВП «Башинком», ТД «МЕГИ», «Стройхимторг», «Биохим-Реагент», «Башкирский фарфор», НПП «Амма», «Эколайн», НПП «Уралтехпром», «Камея», «Метта-Уфа», осуществляющих свою деятельность в различных сферах.
На данный момент завершается набор на третий поток акселерационной программы. Старт программы запланирован на декабрь текущего года.