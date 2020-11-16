Предприниматели из Башкирии заключили контракты с зарубежными странами в ходе обучения «Экспортному форсажу»

Предприниматели Башкирии заключили три экспортных контракта с соседними странами. Теперь их партнерами будут Казахстан и Узбекистан. Об этом стало известно по итогам обучения в рамках программы «Экспортный форсаж». Бизнесмены начали свое обучение в июле этого года.