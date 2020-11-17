Центры «Мой бизнес» появятся еще в трех городах Башкирии

Центры «Мой бизнес» расширяют свою географию. По словам председателя Госкомитета РБ по предпринимательству Риммы Бойцовой, откроются еще три центра в городах Башкирии.
Так, «Мой бизнес» появится в Кумертау, Стерлитамаке и в городе Октябрьский.
Это позволит местным начинающим предпринимателям получить все необходимые консультационные услуги. На данный момент в республике функционируют три таких центра – два в Уфе и один в Нефтекамске.
Кроме того, в 2021 году в Сибае откроется новое общественное пространство для предпринимателей бизнес-центр Зауралья «Фабрика будущего». Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров также поручил ускорить в следующем году открытие центра «Мой бизнес» в Баймаке.