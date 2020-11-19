В Башкирии рассказали, как будет работать Центр управления республикой

Цифровой Башкортостан. В Уфе состоялось техническое открытие Центра управления республикой. По поручению Президента России Владимира Путина аналогичные центры должны появиться во всех регионах страны до 1 декабря текущего года. Их главная цель – сбор и аналитика жалоб жителей, а также их скорейшее решение.
Прямо под окнами кабинетов администрации Главы республики и регионального правительства идёт круглосуточная стройка. После окончания работ здесь появится новое трехэтажное здание, которое станет цифровым сердцем всего Башкортостана. Проект непростой, как и задачи, которые будет решать Центр управления республикой.
Не дожидаясь окончания строительства, Центр управления республикой уже заработал, пока в техническом режиме. Ещё во вторник, 17 ноября, с сотрудниками встретились Глава Башкортостана Радий Хабиров и премьер-министр правительства Андрей Назаров. Руководитель региона тогда отметил, что кроме сбора обращений и накопившихся проблем граждан, новый центр должен улучшать работу госучреждений. Например, координировать действия, чтобы в период пандемии жители знали, где можно пройти анализ на компьютерном томографе.
Важная составляющая ЦУРа – реальный срез и аналитика всех процессов в регионе. Концентрация информации в одном месте позволит быстрее и качественнее принимать решения.
На первом этапе Центр управления республикой будет функционировать на базе Управления Главы Башкортостана по социальным коммуникациям. Пионерами стали сотрудники системы «Инцидент-менеджмент», которые за два года помогли жителям получить положительные ответы на 127 тысяч обращений.
Центр управления республикой – это единая цифровая платформа, на которой будут представлены все сферы жизнедеятельности региона. Их основа – информационные системы, которые разрабатывает Министерство цифрового развития и госуправления Башкортостана. Часть таких систем уже внедрена и активно используется. Например, аналитика вывоза твердых коммунальных отходов, а также контроль и планирование работ в области дорожной инфраструктуры.
Объем поступающей информации будет колоссальным. И чтобы справиться с ним, Центр управления республикой объединит представителей региональных министерств, ведомств, муниципалитетов, подразделений администрации главы и департаментов правительства. Все обращения жителей будут автоматически отражаться на «тепловой карте». Затем каждый случай вписывается в систему и соотносится с аналогичными. Это позволит видеть успехи и просчитать провалы, глубже анализировать их причины и обращать внимание на возможности роста.
Центр управления республикой Башкортостан отличается от аналогичных структур в других регионах России наличием блока экономической аналитики. Одна из его задач – анализ экономической целесообразности при решении той или иной проблемы, заявленной жителями, и в случае необходимости даже корректировка бюджета. Со временем список обязанностей этого блока вырастет.
Блок социальных коммуникаций обеспечит работу с обращениями жителей республики, получение обратной связи, выявление проблемных точек и их устранение. Фундаментом для этой работы стала система «Инцидент-менеджмент». Сюда же войдёт и аналитика личных приёмов жителей и рабочих поездок Главы Башкортостана Радия Хабирова и членов правительства. И последним, но не по значимости станет информационный блок. Он расскажет людям о том, как решаются их проблемы, как органы госвласти реагируют на обращения даже из отдаленных населенных пунктов. И всё это максимально быстро и под контролем самих же жителей Башкортостана.
Другими словами, Центр управления Республикой Башкортостан – это своеобразный проектный офис, который объединит все министерства и комитеты, все управления главы для решения возникающих проблем. И общие действия будут координироваться на цифровом, современном уровне.