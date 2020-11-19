В Башкирии рассказали, как будет работать Центр управления республикой

Цифровой Башкортостан. В Уфе состоялось техническое открытие Центра управления республикой. По поручению Президента России Владимира Путина аналогичные центры должны появиться во всех регионах страны до 1 декабря текущего года. Их главная цель – сбор и аналитика жалоб жителей, а также их скорейшее решение.

Прямо под окнами кабинетов администрации Главы республики и регионального правительства идёт круглосуточная стройка. После окончания работ здесь появится новое трехэтажное здание, которое станет цифровым сердцем всего Башкортостана. Проект непростой, как и задачи, которые будет решать Центр управления республикой.

Заливаем подпорные стенки, заливаем фундамент, выносим все существующие коммуникации из пятна застройки. Также занимаемся инженерными сооружениями. Это тепло, вода, канализация, электроснабжение. Фануз Курбангалиев, руководитель проекта

Не дожидаясь окончания строительства, Центр управления республикой уже заработал, пока в техническом режиме. Ещё во вторник, 17 ноября, с сотрудниками встретились Глава Башкортостана Радий Хабиров и премьер-министр правительства Андрей Назаров. Руководитель региона тогда отметил, что кроме сбора обращений и накопившихся проблем граждан, новый центр должен улучшать работу госучреждений. Например, координировать действия, чтобы в период пандемии жители знали, где можно пройти анализ на компьютерном томографе.

Даже такие вещи, где освободилось окошко, нужно регулировать, чтобы мы видели картину по тяжелой медицинской технике, мы понимали картину по уборке улиц, потому что всё в Яндексе и в ГЛОНАССе. Это большая работа, которая должна быть погружена. Вот тогда это будет ЦУР. Какие прогнозы по строительству? Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С учётом того, что здесь, в отличие от строительства наших госпиталей, есть некоторое количество мокрых процессов, а у этих процессов есть свои технологии, поэтому задача стояла до конца декабря, но с учётом морозов и количества свай, которых оказалось необходимо забить больше, я думаю, что будет в середине января. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Важная составляющая ЦУРа – реальный срез и аналитика всех процессов в регионе. Концентрация информации в одном месте позволит быстрее и качественнее принимать решения.

На первом этапе Центр управления республикой будет функционировать на базе Управления Главы Башкортостана по социальным коммуникациям. Пионерами стали сотрудники системы «Инцидент-менеджмент», которые за два года помогли жителям получить положительные ответы на 127 тысяч обращений.

В нашем управлении пока ничего не меняется. Мы как работали, так и работаем. Мы анализировали и выгружали информацию и раньше для тех или иных совещаний разного уровня. Так и дальше это будем делать. Это на первом этапе. А впоследствии, когда мы сможем уже пересесть все вместе, можно будет уже с коллегами из министерств принимать решения другого уровня. Елена Прочаковская, начальник Управления Главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям

ЦУР – это не сайт, это система. Написать куда-то в ЦУР не будет возможности. Это инструмент, который будет помогать собирать жалобы из разных источников, будь то «Инцидент», соцсети, платформы обратной связи. Анализировать их. То есть это инструмент, который собирает различные книги жалоб, различные обращения, анализирует, обрабатывает их. Гульназ Калимуллина, руководитель подразделения Центра управления республикой

Центр управления республикой – это единая цифровая платформа, на которой будут представлены все сферы жизнедеятельности региона. Их основа – информационные системы, которые разрабатывает Министерство цифрового развития и госуправления Башкортостана. Часть таких систем уже внедрена и активно используется. Например, аналитика вывоза твердых коммунальных отходов, а также контроль и планирование работ в области дорожной инфраструктуры.

В ближайшее время мы запускаем систему, связанную с АПК. Кроме того, мониторинг медицины, мониторинг, связанный с жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, например, мониторинг реализации программы «Башкирские дворики», ремонт подъездов. Это очень актуальный вопрос, который у нас обсуждается. Со следующего года мы всё это сможем видеть буквально наглядно на различных аналитических панелях. Геннадий Разумикин, министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан

Объем поступающей информации будет колоссальным. И чтобы справиться с ним, Центр управления республикой объединит представителей региональных министерств, ведомств, муниципалитетов, подразделений администрации главы и департаментов правительства. Все обращения жителей будут автоматически отражаться на «тепловой карте». Затем каждый случай вписывается в систему и соотносится с аналогичными. Это позволит видеть успехи и просчитать провалы, глубже анализировать их причины и обращать внимание на возможности роста.

Центр управления регионом подразумевает большую глубину аналитических процессов. Большую системность в работе. Ну и, конечно, это аналитика и влияние этой аналитики на выработку управленческих решений. Это если как сравнить уровни компьютерной игры, то проходишь один из них с джойстиком, и оп, тебя ждёт следующий уровень, гораздо более сложный. Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

Центр управления республикой Башкортостан отличается от аналогичных структур в других регионах России наличием блока экономической аналитики. Одна из его задач – анализ экономической целесообразности при решении той или иной проблемы, заявленной жителями, и в случае необходимости даже корректировка бюджета. Со временем список обязанностей этого блока вырастет.

Дальнейший этап, которым мы сейчас занимаемся и который должен быть запущен до Нового года – это уже автоматизация необходимого нам государственного управления в части привлечения инвестиций, управления государственными финансами, республиканской адресной инвестиционной программой. Это мониторинг инвестиционной активности каждого муниципального образования. Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Блок социальных коммуникаций обеспечит работу с обращениями жителей республики, получение обратной связи, выявление проблемных точек и их устранение. Фундаментом для этой работы стала система «Инцидент-менеджмент». Сюда же войдёт и аналитика личных приёмов жителей и рабочих поездок Главы Башкортостана Радия Хабирова и членов правительства. И последним, но не по значимости станет информационный блок. Он расскажет людям о том, как решаются их проблемы, как органы госвласти реагируют на обращения даже из отдаленных населенных пунктов. И всё это максимально быстро и под контролем самих же жителей Башкортостана.

То есть на самом деле это прообраз такого будущего управления, прообраз, если хотите, такого сетевого управления, когда управляет не какой-то очень важный чиновник, который решает, то ли построю эту дорогу, то ли не построю. Сделаю я вот это или не сделаю. А когда общество, вся сеть ставит перед теми, кто управляет этим обществом, вопросы, то эти вопросы не решить уже нельзя. Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров АО «Башинформ»