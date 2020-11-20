Башкирии вошла в число лидеров среди регионов по развитию транспортной отрасли

19 ноября в Москве прошел XIV Международный форум «Транспорт России». Глава Башкирии принял активное участие в мероприятии и поделился успехами развития транспортной отрасли в регионе.

На совещании с главами других регионов, которое провел заместитель Председателя Правительства страны Марат Хуснуллин, Радий Хабиров обсудил итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Также представители регионов обсудили задачи на 2021 год.

Башкирия вошла в число лидеров среди регионов по реализации национального проекта. При этом выполнению задач не помешала даже пандемия коронавируса.

Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, дорожная сфера не только не сбавила темпы по сравнению с прошлым годом, но и превзошла запланированные результаты. На сегодняшний день вместо 6 тысяч объектов дорожного хозяйства в нормативное состояние приведено 7 тысяч объектов. Вместо 123 млн кв. м асфальтобетонного покрытия уложено 142 млн кв. м.

Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства РФ

В числе ключевых критериев, на которые опирались эксперты Минтранса России, – физическое выполнение запланированных работ, освоение выделенных средств, эффективная организация работы проектной команды, использование лучших технологий в дорожной сфере, ситуация с безопасностью дорожного движения и конкретные мероприятия для ее улучшения, а также оценка жителями сделанной в рамках нацпроекта работы.

Очевидно, что дороги, «кровеносные артерии» нашей экономики, становятся в Башкортостане всё лучше и лучше. И останавливаться на этом мы не намерены. Мы планируем ежегодно наращивать финансирование дорожного фонда республики, увеличивать объёмы строительства и ремонта дорог. Реализуем и ряд крупных инфраструктурных проектов, которые значительно облегчат жизнь участникам дорожного движения, прежде всего в Уфимской агломерации.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Фото: glavarb.ru