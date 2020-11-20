Башкирии вошла в число лидеров среди регионов по развитию транспортной отрасли

19 ноября в Москве прошел XIV Международный форум «Транспорт России». Глава Башкирии принял активное участие в мероприятии и поделился успехами развития транспортной отрасли в регионе.
На совещании с главами других регионов, которое провел заместитель Председателя Правительства страны Марат Хуснуллин, Радий Хабиров обсудил итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Также представители регионов обсудили задачи на 2021 год.
Башкирия вошла в число лидеров среди регионов по реализации национального проекта. При этом выполнению задач не помешала даже пандемия коронавируса.
В числе ключевых критериев, на которые опирались эксперты Минтранса России, – физическое выполнение запланированных работ, освоение выделенных средств, эффективная организация работы проектной команды, использование лучших технологий в дорожной сфере, ситуация с безопасностью дорожного движения и конкретные мероприятия для ее улучшения, а также оценка жителями сделанной в рамках нацпроекта работы.
Фото: glavarb.ru