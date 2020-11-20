Башкирии вошла в число лидеров среди регионов по развитию транспортной отрасли

Очевидно, что дороги, «кровеносные артерии» нашей экономики, становятся в Башкортостане всё лучше и лучше. И останавливаться на этом мы не намерены. Мы планируем ежегодно наращивать финансирование дорожного фонда республики, увеличивать объёмы строительства и ремонта дорог. Реализуем и ряд крупных инфраструктурных проектов, которые значительно облегчат жизнь участникам дорожного движения, прежде всего в Уфимской агломерации.

Радий Хабиров, Глава Башкирии